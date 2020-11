El PNV critica las "formas" de Sánchez por anunciar el plan de vacunación sin consultar antes a las autonomías

El portavoz adjunto del PNV en el Congreso, Mikel Legarda, ha criticado este lunes las "formas" en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el plan de vacunación contra la covid-19, que se presentará este martes en la reunión del Consejo de Ministros.

"La valoración que hemos hecho en cuanto a las formas es crítico, porque volvemos a las andadas de hacer los anuncios los domingos a la tarde y luego reunir a la gente para ver qué os parece", ha explicado en una entrevista en RNE, recogida, que ha incidido en que el procedimiento tuvo que ser a la "inversa" aunque "se hubiera llegado a la misma solución".

"Las formas condicionan mucho el fondo", ha insistido Legarda, quien ha subrayado que desde la formación vasca consideran que el anuncio de Sánchez este domingo "no fue la forma más adecuada de buscar complicidad".

Sobre la enmienda de Unidas Podemos, ERC y Bildu para parar los desahucios, ha opinado que no tendrá "recorrido" porque "no tiene contenido presupuestario" y en los PGE "sólo caben cuestiones de ingresos o gastos del Estado". "Es una enmienda que técnicamente no tendrá recorrido", ha apuntado.

Así, Legarda ha subrayado que habría que buscar una "cosa equilibrada" para la regulación de los precios de los alquileres puesto que es algo que ya existe en países de nuestro entorno. "No sería imprudente dado que es una necesidad primaria de la sociedad", ha afirmado.

Preguntado por el apoyo del PNV a las cuentas públicas del Gobierno, ha reconocido que se han dado "pasos importantes" aunque todavía "sigue todo abierto" pues "no se han culminado" las negociaciones. "Quedan asuntos pendientes", ha reclamado.