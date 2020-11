El PP denuncia a Simón ante el Observatorio de la Mujer por sus comentarios "sexistas"

El grupo popular ha registrado un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, en el que denuncia los comentarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, contra las enfermeras por considerarlos "sexistas y vejatorios" .

En dicho escrito, impulsado por la portavoz del grupo del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz adjunta de la dirección del Grupo y responsable de Igualdad, Marga Prohens, se subraya que, según consta en los principios de dicho Observatorio, se considerará que un contenido es sexista o discriminatorio, entre otras causas, "en caso de ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de actividad profesional".

Según el PP, los comentarios "sexistas y vejatorios" de Fernando Simón contra las enfermeras se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube entre el director del CCAES y los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

En ella, uno de los hermanos Pou le preguntaba: "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara, si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infeccionas", a lo que Simón respondía: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

El grupo popular recuerda que "las profesionales de la enfermería llevan décadas luchando contra estereotipos machistas y sexistas que las denigran, no solo profesionalmente, sino como mujeres".

La queja del PP llega un día después de que el Consejo General de Enfermería informara de que está dispuesto a pedir la reprobación parlamentaria del doctor Simón y su posterior cese al Gobierno por esos comentarios, que consideran "sexistas, vejatorios y primitivos" contra las enfermeras.