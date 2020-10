Lastra pide a las comunidades del PP que no se queden "aparte" frente a pandemia

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha reclamado este sábado al Partido Popular que se sume "a la respuesta conjunta" contra la pandemia: "Las comunidades del PP no pueden quedarse aparte", ha asegurado.

Esta petición la ha hecho la número dos de los socialistas en un acto celebrado en la sede de su partido por el Día Internacional contra el Cambio Climático.

Lastra se ha dirigido directamente al líder del PP, Pablo Casado, para exigirle colaboración ante la sucesión de demandas de las comunidades autónomas (nueve ya, incluida Castilla-La Mancha) al Gobierno para que apruebe un nuevo estado de alarma y haya base jurídica sólida para restringir la movilidad.

Ninguna comunidad gobernada por el PP se ha sumado a la petición por ahora, por lo que la dirigente socialista ha exigido a Casado que "abandone la política de la confrontación" y demuestre con "hechos" que su estrategia, a raíz de la moción de censura, es conducir a su partido por "la vía de la moderación y del diálogo".

Lastra se ha remitido al hipotético viraje que Casado dio durante el debate de la moción de censura, el pasado jueves en el Congreso. "Se comprometió a romper con la extrema derecha; es el momento de que lo haga realidad", ha afirmado.

El reto que tiene Casado por delante es demostrar que no desplegó hace dos días "un plan de marketing".

Si no es así, el líder del PP debe, a su juicio, poner en práctica el cambio de rumbo en aquellas instituciones que gobierna gracias al apoyo de Vox, casos de las comunidades de Madrid, Andalucía y Murcia o del Ayuntamiento madrileño.

"Rompan con la extrema derecha", ha instado la portavoz socialista en el Congreso.

Ha insistido en estos términos: "Rompan con quienes ven una estafa el cambio climático, con el 'trumpismo' ibérico y con los terraplanistas del siglo XXI".

Según sus palabras, el PP ha de sumarse a la respuesta a la pandemia en la que ya se están coordinando las comunidades. Hasta ocho ha abogado por la declaración del estado de alarma.

Para Lastra, "las comunidades" de este partido "no pueden quedarse aparte" porque no hay unos territorios a los que afecta el coronavirus y otros a los que no. De ahí que haya lanzado un nuevo llamamiento a la unidad.

Llamamiento que ha hecho también el responsable de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el mismo acto.

El dirigente socialista ha expresado su alegría por que Casado "haya salido de la cueva dando un portazo", pero ha dudado de que su pretensión de quiebra con Vox sea sincera. "¿De verdad es tan cándido?", se ha preguntado, para darse cuenta en el mismo debate de la moción que "era el objetivo" de dicha iniciativa.