La pandemia sigue desbocada y marca un nuevo récord diario de contagios

La segunda ola de la pandemia del coronavirus está creciendo cada jornada que pasa. El doblegamiento de la curva está muy lejos en el corto y medio plazo, salvo en Canarias. Los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Sanidad así lo atestiguan. Por segundo día consecutivo, Españabatió su récord de nuevos contagiados: 20.986. Supera la anterior marca en poco más de 4.000 y es más del doble que el peor dato registrado en pleno confinamiento: el 31 de marzo se notificaron 9.222 positivos.

Esta espectacular alza deja el total de personas contagiadas por el SARS-CoV-2 en 1.026.281. Unas malas cifras que también se reflejan en los casos diagnosticados el día previo: fueron 7.953, 1.839 más que en la jornada anterior.

La pandemia no se está conteniendo, sino todo lo contrario. Afecta a más personas aunque sin la gravedad de los peores días de la primera ola. «Son números para reflexionar. Somos seis países que hemos superado el millón de contagiados y otros seis lo harán en breve», explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. «La evolución no es buena. La tendencia seguirá siendo ascendente.No sabemos si será moderada o no», reconoció el portavoz de Sanidad. En cuanto a los fallecidos, son ya 34.521 personas las que han perdido la vida durante la pandemia. Y eso supone que son 155 más que el miércoles.

Las comunidades más pobladas fueron las que tuvieron una mayor incidencia del coronavirus. Cataluña añadió 4.417 nuevos infectados a su lista; Madrid subió en 3.632 y Andalucía lo hizo en 2.951 para superar la barrera de los 100.000 ciudadanos con el virus en esa comunidad. En el Gobierno existe «muchísima preocupación» por estos datos, según destacó el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Reiteró, una vez más, que España se enfrenta a «semanas muy duras» porque hay bastantes zonas de transmisión comunitaria en el país.

Esta subida se vio reflejada a su vez en la incidencia acumulada (IA o casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días). La media nacional escaló hasta los 348,99 casos, 16 más que en la jornada precedente. «Está por encima de todos los protocolos», resumió el doctor Simón ante los medios.

A nivel autonómico, llamó la atención de Aragón. Esta región, que este jueves estrenó el confinamiento de Zaragoza, Teruel y Huesca, vio cómo se disparaba en 86,79 puntos este parámetro fundamental para los epidemiólogos: pasó de 542,64 casos a 629,43. Otras tres zonas preocupantes son Melilla, La Rioja y Navarra. En la ciudad autónoma, la IA está ya en 833,37 (una subida de 47,41 casos); la segunda región superó la barrera de los 600 casos (601,65) y la comunidad foral sigue con una IA desbocada: 1.058 casos, con un incremento de 37 puntos.

Alta positividad

La ocupación de las camas hospitalarias aumenta lentamente, hasta el 11,80%, con comunidades con una tasa alta como Madrid (20,35%) o Castilla y León (19,43%) pero con una clara tendencia. «Cuantos más casos hay, se produce una mayor homogeneización», apuntó Simón. Ya son 14.160 personas las que están ingresadas en los hospitales españoles (462 más que en la jornada precedente). Un dato que también «empieza a preocupar a nivel nacional», reconoció el director del CCAES. «El sistema no va a colapsar pero sí estamos en riesgo de que haya que limitarse la actividad rutinaria de los hospitales», añadió Simón.

Las camas de las unidades de cuidados intensivos se incrementaron en 36 personas para acercarse a los 2.000 ocupantes (1.966 pacientes). La media nacional se coloca en el 21,85%, cifra casi calcada a la del miércoles, aunque Simón subrayó que varias comunidades están por encima del 35%.

También destacó el alto índice de positividad de los PCR y el de los test de antígenos, que es del 12,2%. Es cuatro veces más alto que lo que recomienda Europa. Simón también recalcó que al día se hacen de media 1.673 pruebas por cada 100.000 habitantes, «una de las medias más altas de Europa».

