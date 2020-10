Iván Espinosa de los Monteros: "Es el momento de la democracia en el que está más justificada una moción de censura"

¿Por qué una moción de censura ahora?

Creo que tenemos el peor Gobierno posible en el peor momento posible. Es el Gobierno más débil de la historia de la democracia y el formado por miembros menos preparados para gobernar. Desconocen por completo el funcionamiento de la economía, de la sanidad, del derecho. No ha habido en la historia de la España democrática un momento donde estuviera más justificada la moción de censura

¿Qué propuestas va a mantener Vox en la moción?

Vox mantiene siempre una línea propositiva. En este caso hemos dicho que la moción sería para convocar elecciones y proponer a los españoles una alternativa mejor desde todos los puntos de vista. Primero, defendiendo la unidad de España, que está en cuestión con este Gobierno. Segundo, queremos un programa de reformas intenso que afectaría a la estructura del Estado, a la estructura jurídica, administrativa, que se está demostrando que no es efectiva. También una reducción tremenda de políticos y altos cargos en favor de unas políticas que conduzcan al crecimiento de la economía.

Habla de la ruptura de la unidad de España, ¿pero realmente cree que Sánchez daría ese paso?

Yo he escuchado ya esa frase de Carmen Calvo, de que el PSOE "es un partido fiable" y que nunca se sentarían con Bildu. Y se han sentado con Bildu. Que nunca negociarían con Bildu. Y han negociado. Se apoyan en ellos y pactan cosas de ámbito económico. Se le blanquea y se le considera un socio de gobierno prioritario.

Si tiene dudas, quedan barones como Lambán, Page…

Los barones en los noventa tenían un cierto peso y ejercían ese peso. Ese contrapeso, hoy no lo hay. No hay ningún barón que tenga la capacidad de disputar a Sánchez el liderazgo del PSOE. Este ya no es el PSOE de los años noventa. No es que Sánchez pertenezca al PSOE, es que el PSOE actual pertenece a Sánchez.

¿Qué opinión le merece a Vox la oposición que hace Pablo Casado?

Es que no está haciendo oposición. Yo creo que eso no lo discute nadie. El único que está haciendo oposición es Santiago Abascal y es un papel en el que nos hemos quedado bastante solos.

¿Por qué cree que el PP nacional ha optado por ese perfil?

Es su naturaleza. El PP mudó de ADN con la llegada de Mariano Rajoy en 2004 y así ha seguido. Este verano el PP decidió no dar la batalla de las ideas.

¿Tenemos que entender la moción de censura como una moción al PP?

No, es que el PP no gobierna. Hacemos una moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez, y el PP no está en nuestro radar. Ellos insisten mucho en ponerse en medio y siempre digo "si no va a ayudar, no moleste. Déjeme a mí hacer la labor que usted no está haciendo". Lo que es irónico es que el PP renuncie a dar esa batalla y se pongan en medio defendiendo casi al partido del Gobierno.

A Vox se le ha definido como un partido de extrema derecha o de derecha extrema y, hasta las elecciones municipales de 2019, se planteó un ‘cinturón sanitario’. ¿Ustedes cómo se definen?

Nosotros estamos a la contra en muchas cosas, pero no porque nos divierta. Hemos venido a defender unas ideas. Hay a gente a la que no le gustan, pero a otro muchos sí. Son las ideas que han hecho de la sociedad occidental el mejor lugar para vivir y las que podrían promover la recuperación de España. Y somos muy claros en la defensa de estas ideas. Si eso ofende, mire, lo siento. Nadie pierde el tiempo en defenderse de acusaciones de lo que uno no es. Esto no es extrema derecha, son ideas sensatas y razonables.

¿A qué votante se dirige Vox?

A lo que llamamos la España que madruga. Al que se levanta por la mañana para ir a trabajar o con deseos de hacerlo, al que está preocupado porque sus hijos no tienen empleo o porque lo tiene en condiciones muy precarias.

¿Piensa que el Gobierno no está trabajando por mejorar la situación de los jóvenes?

Yo no he identificado nada. Es que las políticas que se tienen que hacer no son específicamente para los jóvenes, o para las mujeres, o para los gais. No. Se tiene que ensanchar la base productiva y hacer que sea más fácil emprender o que un negocio crezca, simplificar la burocracia, mejorar la educación. Todo son medidas que contribuyen a mejorar la productividad y encontrar empleo, que es la mejor política social posible. La clave está en la clase media. España tiene un potencial enorme de crecimiento, lo hemos demostrado en el pasado. Solo hace falta un sistema que comprenda cómo funciona la economía española.

¿Cómo ve el escenario económico de cara a 2021?

No hay que esperar al año que viene para saber en qué estamos. Ya hay una ristra de comercios cerrados, por ejemplo. Detrás de cada uno de ellos hay un comerciante y unos empleados sin ingresos. Familias sin nada de lo que tirar, con un drama económico detrás. La economía está siendo gravemente deteriorada, depende de la confianza de las personas y hoy en día no conozco a prácticamente nadie que tenga confianza en el futuro cercano, a seis o doce meses. Estamos en el peor escenario económico en España desde la Guerra Civil. No hemos visto nada parecido.

¿Con qué consecuencias?

Por desgracia, y lo digo con gran pesar, creo que vamos a ver escenas dramáticas en los próximos meses. Y no descarto que en 2021 acabemos con un rescate de la UE. Por el camino habrá subida de impuestos, recorte de pensiones y recorte de sueldos de funcionarios. Cada vez en los últimos años que ha gobernado el PSOE acaba igual, en desastre económico. Será mucho más duro que en 2012.

¿Creen que Pablo Iglesias acabará imputado por el Tribunal Supremo en el caso Dina?

No hay duda de que va a acabar imputado, porque eso es lo que procedimentalmente es adecuado. Va al Supremo porque es aforado. Lo que es significativo del caso Dina es cómo funcionan Podemos y el vicepresidente. Él ha sido el que ha manipulado todo. El juez se siente engañado y engañar a un juez tiene sus consecuencias. El caso en sí mismo es de una gravedad relativa. Kitchen, por ejemplo, es mucho más grave.

¿Qué opina del caso Kitchen?

Desde luego, si se demuestra que algún ministro de Rajoy ha cometido algún delito punible con años de cárcel, no me cabe ninguna duda de que tiene que ir a la cárcel. Sí parece que el Gobierno del PP, o por lo menos miembros, usaron recursos del Estado, entre ellos uno que se tiene que tratar con delicadeza, que son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"Un gobierno irresponsable ha tomado a los madrileños por rehenes"

Hay consenso entre administraciones para definir como "caos" la situación que sufrió Madrid la semana pasada. ¿Quién es responsable?

Tenemos una arquitectura institucional en la que el reparto de funciones no es claro. El sistema judicial y su control sobre los otros poderes tampoco. Tenemos un caos político, jurídico y administrativo. Y se junta con un gobierno irresponsable que ha tomado a los madrileños por rehenes sin ningún tipo de criterios sanitarios. Y en la Comunidad de Madrid tampoco se están tomando las decisiones correctas.

Pero Vox apoya al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

No, Vox ha apoyado la investidura. Esa coalición de PP y Cs hace agua por todas partes. Por poner un ejemplo, solo ha sacado adelante una ley.

¿Vox se plantearía entrar en el Gobierno de Madrid?

No podemos entrar en un Gobierno del cual no nos fiamos. Este es un gobierno tremendamente inestable y tiene una parte muy desleal. Si hubiera la opción de formar un Gobierno nuevo, formado por personas competentes, ideas claras, principios inquebrantables y un programa serio, ese escenario se plantearía. Hasta ahora no hemos visto eso.

¿Entendemos por tanto que Vox sería partidario de un adelanto electoral?

Rocío Monasterio le ha pedido a la presidenta que ante la evidencia de que hay un riesgo de moción de censura, antes plantee unas elecciones anticipadas, por supuesto.