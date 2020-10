La moción de censura de Vox se debatirá y se votará los días 21 y 22 de octubre

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido incluir el debate y la votación de la moción de censura presentada por Vox en los plenos del 21 y 22 de octubre, han confirmado fuentes parlamentarias.

La idea de Batet pasa por suprimir la sesión de control al Gobierno de esa semana, añaden las fuentes consultadas, y colocar el comienzo del debate para la defensa de la moción en la sesión del miércoles 21, tal y como ha adelantado el diario 'El País'.

La moción de Vox está abocada al fracaso porque no alcanzará la mayoría absoluta necesaria; ningún grupo parlamentario ha avanzado que la apoyará.

Las fuentes consultadas no han precisado si Batet ha comunicado ya la fecha al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Vox, Santiago Abascal.

El debate tendría lugar con la ciudad de Madrid bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado viernes como medida contra la expansión del coronavirus.

La organización del debate y la votación de la moción también depende de la presidenta del Congreso. Es una tarea que, de acuerdo con las fuentes consultadas, Batet comenzó el pasado jueves, después de acabar el plazo que el reglamento da para la presentación de mociones alternativas. No se ha registrado ninguna.

La Mesa, en su reunión del pasado martes, comprobó que la moción cumple los requisitos que la Constitución y el reglamento de la Cámara establecen para que se tramite: la firmaron una décima parte de los diputados de la Cámara (Vox tiene 52) y Abascal figura como candidato a la Presidencia.

Las intenciones de Vox consisten en que sea el diputado por Barcelona Ignacio Garriga el que la defienda, de modo que será luego el propio Abascal el que tome la palabra para exponer cuál será su proyecto de gobierno.

El reglamento perfila la secuencia posterior: habrá una interrupción y, tras ella, intervendrá un representante de cada grupo parlamentario durante 30 minutos.

La hora de la votación la fija la Presidencia del Congreso; las fuentes apuntan a que será el 22 de octubre con toda probabilidad.

Se votará entonces la quinta moción de censura de la democracia, de las que solo una fructificó: la que dio la Presidencia al candidato socialista, Pedro Sánchez, en detrimento de Mariano Rajoy. Ocurrió el 1 de junio de 2018.

Obtuvo la mayoría absoluta necesaria (180 votos a favor) gracias en gran medida a la posición del PNV, que en pocos días pasó de salvar los presupuestos generales del Estado (aún vigentes) a facilitar que el PP abandonara el Ejecutivo.

Las cuatro anteriores no corrieron la misma suerte: Felipe González no pudo desbancar a Adolfo Suárez en 1980, de la misma forma que Manuel Fraga, de Alianza Popular, no pudo con González en 1987.

Tampoco logró éxito el líder de Unidos Podemos (así se llamaba entonces), Pablo Iglesias, cuando en junio de 2017 intentó acabar con el Gobierno de Rajoy.

Nada indica que la moción de Vox ponga fin al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, ya que ningún grupo tiene previsto dar su respaldo. El PP ha dejado claro que no votará a favor.

Ni con el "sí" de los populares la iniciativa de Abascal saldría adelante porque queda lejos aún del umbral de 176 votos requerido, el de la mayoría absoluta del Congreso.