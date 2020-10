Garzón dice que nadie le ha desautorizado por el tuit sobre la monarquía

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado este miércoles que nadie en el Ejecutivo le ha desautorizado ni le ha reprochado el tuit en el que acusaba a la monarquía de "maniobrar" contra el Gobierno y se ha reafirmado en su "deber" de defender la neutralidad de las instituciones.

"En ningún momento me he sentido desautorizado" ha dicho Garzón en una entrevista en TVE en la que ha culpado a la oposición de "mermar la capacidad de la monarquía de sobrevivir en el tiempo" y ha asegurado que la estrategia "de la derecha" de patrimonializar las instituciones y en particular la Jefatura del Estado es lo que hace que más gente "se disocie de la idea de que España tiene que ser una monarquía parlamentaria".

Sobre su tuit, en el que acusaba a Felipe VI de "maniobrar contra el Gobierno" después de su llamada al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, Garzón ha dicho que si la monarquía "lo atiende" es mucho más razonable para su futuro que la estrategia de la oposición.

A juicio de Garzón, al PP "le da igual" la neutralidad de las instituciones y ha afirmado que las usa en su propio beneficio.

"Cada vez que el PP habla en nombre de la monarquía está diciendo que representa los valores de su partido, no a todos los españoles".

Garzón ha argumentado que el tuit que publicó hace unos días era "correcto" y a la pregunta de si lo volvería a publicar, Garzón se ha limitado a contestar: "Creo que sí".

El ministro ha dejado claro que no ha recibido ningún reproche por su actitud, algo que ha considerado "normal" porque se trata de un Gobierno de coalición y "hay muchas cosas en las que tenemos discrepancias pero que para nosotros son menores".

"No es una prioridad como se elige la Jefatura del Estado con la que está cayendo, lo que es una prioridad es atender a la gestión sanitaria y a la crisis económica", ha precisado.