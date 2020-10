Garzón dice que con la pandemia no es una prioridad el debate de la monarquía

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho este jueves que ahora, con la pandemia, no es una prioridad el debate sobre la monarquía, porque la sociedad "no tiene dinero para comer", bien por la crisis o por la covid, y por eso en estos momentos "no es un tema relevante".

Garzón ha hecho estas consideraciones al ser preguntado en RNE por su tuit sobre el rey Felipe VI, que ha insistido en que "fue correcto" porque defendió, en su opinión, la neutralidad de las instituciones.

El titular de Consumo ha dicho que "la derecha esta utilizando la monarquía para lanzarse a la cabeza de gente que no piensa como ellos" y que ésta "no debe ser de parte".

Y ha remarcado que "mientras vivamos en una monarquía parlamentaria debe ser neutral y cuando eso se sale de ese carril debe denunciarse".