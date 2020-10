El alcalde de Madrid pide paciencia y resignación para vencer al coronavirus

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido "paciencia, resignación y pundonor para vencer a esta pandemia" tras la entrada en vigor de las nuevas restricciones que afectan a diez municipios madrileños, entre ellos la capital, para tratar de contener la expansión del coronavirus.

"A las 22.00 entran en vigor las restricciones que el Gobierno de la nación ha decretado en Madrid. Excesivas o no, a los madrileños, una vez más, nos toca tirar de paciencia, resignación y pundonor para vencer a esta pandemia. Atendamos a las normas y pronto saldremos", ha escrito en un tuit.

Los municipios afectados por las restricciones son Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas, que suman un total de 4.786.948 habitantes.

Las restricciones han empezado a aplicarse a las 22.00 de este viernes tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la orden que recoge la resolución aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles, a propuesta del Ministerio de Sanidad.

Los ciudadanos que incumplan las normas no serán sancionados por el momento, ya que para ello las medidas tienen que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque el Gobierno regional ha pedido que se sometan "de forma responsable" a lo que dictamina la orden.

En las diez localidades madrileñas afectadas por las restricciones no estará permitido entrar o salir salvo para desplazamientos "adecuadamente justificados", como ir a trabajar o asistir a centros de salud o escolares, así como para trámites administrativos o exámenes inaplazables.

Además, hay limitaciones de aforo y restricciones de horarios en determinados establecimientos.

Así, se reduce al 50 % el aforo máximo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22.00, y la hostelería y locales de juegos y apuestas no admitirán clientes desde las 22.00 y no cerrarán más tarde de las 23.00.

Además los establecimientos de hostelería reducirán su aforo al 50% en el interior y al 60% en el exterior, y no estará permitido el consumo en barra.