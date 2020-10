Entran en vigor las restricciones de movilidad en diez municipios de Madrid

Las restricciones de movilidad para tratar de contener la expansión del coronavirus decretadas por el Ministerio de Sanidad han entrado en vigor este viernes a las 22.00 en diez municipios madrileños, entre ellos Madrid, que suman cerca de cinco millones de habitantes.

Los otros municipios afectados por estas medidas, más allá de Madrid capital, son Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

Las restricciones han empezado a aplicarse a las 22.00 de este viernes tras la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la orden que recoge la resolución aprobada en el Consejo Interterritorial de Salud del pasado miércoles, a propuesta del Ministerio de Sanidad.

Más información Casi 5 millones de madrileños, ante el reto de parar la segunda ola

Los ciudadanos que incumplan las normas no serán sancionados por el momento, ya que para ello las medidas tienen que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque el Gobierno regional ha pedido que se sometan "de forma responsable" a lo que dictamina la orden.

En las diez localidades madrileñas afectadas por las restricciones no estará permitido entrar o salir salvo para desplazamientos "adecuadamente justificados", como ir a trabajar o asistir a centros de salud o escolares, así como para trámites administrativos o exámenes inaplazables.

Las reuniones en espacios públicos y privados quedan limitadas a seis personas, algo que se aplica en toda la región, con la excepción de que las personas sean convivientes o si se trata de actividades laborales e institucionales.

El aforo máximo en los lugares de culto será de un tercio, de quince personas en velatorios al aire libre -así como en la comitiva de un entierro o despedida para la cremación- o de diez personas si son velatorios en espacios cerrados, sean o no convivientes.

Se reduce al 50% el aforo máximo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22, y la hostelería y locales de juegos y apuestas no admitirán clientes desde las 22 y no cerrarán más tarde de las 23, además reducirán su aforo al 50% en el interior y al 60% en el exterior, y no estará permitido el consumo en barra.

En las instalaciones deportivas al aire libre el aforo máximo será del 60% mientras que las de interior será del 50 %.

Estas medidas serán de aplicación durante catorce días naturales desde su entrada en vigor que podrán prorrogarse en función de cómo evolucione la situación epidemiológica en la región.

Un operativo formado por 700 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y otros efectivos vigilará su cumplimiento, a los que se sumarán otros tantos policías locales aún por determinar.