Un vocal del CGPJ dice que el Gobierno "no autorizó" la presencia del Rey en la entrega de despachos de nuevos jueces

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías ha asegurado que el Rey Felipe VI no asistirá este viernes al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar en la sede de la Escuela Judicial en Barcelona, porque el Gobierno "no lo autorizó".

Así lo ha dicho Macías en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que tras recibir una primera respuesta afirmativa a la invitación que todos los años cursa el órgano de gobierno de los jueces, "poco después se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto".

"Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que no podía hacerlo porque el Gobierno no lo autorizaba", ha indicado el vocal, que posteriormente ha precisado que "hasta donde sabe" el Ejecutivo "no ha vetado" la presencia del rey en el acto, sino que "no se ha autorizado".

Asimismo, Macías ha recordado que "por exigencia de la Constitución" todas las actuaciones oficiales del rey "precisan ser refrendadas por el Gobierno o uno de sus miembros". "En este caso parece que no ha sido así", ha añadido, al mismo tiempo que ha asegurado que existe "mucho malestar" entre los vocales del CGPJ porque el Estado no estará presente en un acto en el que se simboliza que los nuevos jueces van a "impartir justicia en nombre del rey".

A lo largo de la entrevista, el vocal del CGPJ ha insistido en que lo que se comunica por parte de Zarzuela al órgano de gobierno de los jueces, "dos días o tres días antes" del acto, es que Felipe VI no puede desplazarse hasta Barcelona "porque no cuenta con la autorización del Gobierno", si bien no ha podido detallar los motivos que justifican la ausencia porque desconoce cuáles son y si Casa Real ha indicado alguno. En cualquier caso, ha aseverado que "sin margen de duda ni error de ningún tipo la confirmación escrita está en el Consejo General del Poder Judicial".

Sobre las posibles razones de seguridad que habrían sido alegadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para aconsejar al monarca no acudir al mencionado acto, el vocal ha afirmado que el CGPJ no ha recibido "ninguna indicación de que hubiera problemas de seguridad más allá de los habituales que hay cuando se celebra un acto oficial en el que tiene que participar su majestad".

"Créame que yo tengo curiosidad en saber si existen problemas de seguridad. Tengo en alta estima la vida de las personas, como la de su majestad, la de las demás autoridades que van a participar y la de los compañeros jueces que van a empezar su andadura, pero también tengo en alta estima la mía y francamente, estoy desconcertado", ha confesado.

No obstante, Macías, que ha hecho hincapié en la complicación que supone organizar este tipo de actos institucionales al que también asistirán otras autoridades como el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que no sabe si "la situación de riesgo" que puede existir en Cataluña puede llegar "a tal extremo como para impedir la participación de su majestad en un acto en el que ha intervenido tradicionalmente desde que inició su reinado".