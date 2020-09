El Gobierno resta importancia a que el Rey no vaya a Cataluña y las asociaciones judiciales reclaman explicaciones

El Gobierno considera que el hecho de que, por primera vez, el rey Felipe VI no vaya a presidir este año el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces,que tendrá lugar este viernes en Barcelona, no tiene mayor trascendencia, y argumenta que simplemente no forma parte de su agenda, sin explicar los motivos de esa ausencia.

Este viernes será Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, quien presida la ceremonia de entrega de despachos a la 69 promoción de nuevos jueces y no el rey, como ha sido tradición todos los años, lo que ha sido interpretado desde el PP como un veto del Gobierno al monarca.

Tanto las asociaciones judiciales como partidos como el PP han reclamado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que aclare la causa por la que el Rey, que había aceptado acudir al acto a Barcelona, se ha caído de la agenda.

Según explican fuentes del Ejecutivo, es la Casa Real la que diseña esa agenda, pero sí admiten que es el Gobierno el que la refrenda. La Constitución, en su título II, señala que "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".

En todo caso, las fuentes consultadas insisten en restar importancia a la ausencia de Felipe VI, y evitan aclarar si ha sido el Gobierno el que ha aconsejado al monarca que no acuda a Barcelona, ni tampoco el motivo que está detrás de esa decisión.

En esta línea, el Gobierno no responde a si esa ausencia tiene que ver con "motivos de seguridad", pero sí dejan claro que la labor del Ejecutivo es y será siempre la de garantizar el orden constitucional y, con ello, el papel constitucional del Rey.

Sí añaden que este año la ceremonia tendrá lugar en Barcelona como suele ser habital, salvo el pasado año, que se celebró en Madrid, con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

EL REY CONFIRMÓ QUE IBA Y DESPUÉS COMUNICÓ SU AUSENCIA

Fuentes del Poder Judicial apuntaron a Europa Press que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cursó su invitación al Rey, como es habitual, para que presidiera este acto, y que la Casa Real les comunicó en un principio su decisión de asistir. Sin embargo, añaden que el CGPJ recibió después una nueva comunicación en la que se informa de que el Rey finalmente no acudirá a la entrega de despachos.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.

Por su parte, las asociaciones judiciales han instado al Gobierno a aclarar la ausencia del Rey por primera vez en la entrega de despachos a jueces que se celebrará el viernes en Barcelona, y han advertido que un acto de un poder del Estado no puede estar empañado por circunstancias políticas.

Fuentes del CGPJ explicaron a Efe que, como todos los años, se envió una invitación al rey y Felipe VI aceptó, si bien ayer se recibió una segunda comunicación de Zarzuela en la que se informaba de que no acudirá al evento.

La APM, asociación mayoritaria en la carrera, "exige" al Gobierno "que aclare las verdaderas razones de la ausencia" del rey y pide a través de un comunicado que adopte "las medidas necesarias" para velar por la seguridad e integridad física de todos los asistentes.

Considera "muy preocupante" que el Ejecutivo "declare su incapacidad para garantizar la seguridad" del Rey en un acto institucional, más aún -incide- si "como se apunta en algunos medios, esa invocación a la seguridad solo pretende disfrazar motivos abiertamente contrarios a la Constitución".

Y subraya que los jueces, como poder del Estado, administran justicia "en nombre del Rey".

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa entre jueces y magistrados, tiene claro que "las circunstancias políticas no deben condicionar un acto solemne de un poder independiente como la Justicia" porque "eso también es separación de poderes".

A su juicio, si hay un acto institucional al que tiene que asistir el rey es a la entrega de despachos a quienes entran a formar parte de uno de los tres poderes del Estado, una presencia que no es obligada por ley, pero que cuenta ya con una tradición de más de veinte años.

"La decisión adoptada de no contar con él no se corresponde con la alta dignidad de la función de juzgar", apuntan desde esta asociación.

Desde la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se hace sin embargo una llamada a evitar crear polémicas y problemas donde quizá no los haya, porque se desconocen los motivos que han llevado al rey a no participar en el acto.

"A veces, ante situaciones excepcionales, como la pandemia, se adoptan medidas excepcionales", apunta a Efe su portavoz, Ascensión Martín, quien considera no obstante que sí sería necesaria una mayor transparencia.

A su juicio, la presencia del rey sería deseable, pero su ausencia no va a empañar el acto ni la ilusión de los nuevos jueces tras años de esfuerzo.

La presidenta de la minoritaria Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, cree no obstante que, de ser cierto que la ausencia del Rey está relacionada con la situación política en Cataluña, se trataría de algo "muy grave", ya que se estaría hablando de la integridad territorial del Estado.

"No puede ser que la política de segunda esté afectando a la estructura del Estado de derecho", señala a Efe.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al Gobierno que explique por qué, a su juicio, no permite que el Rey viaje a Cataluña este viernes, en referencia a la ausencia por primera vez de Felipe VI en el acto de entrega de los despachos de nuevos jueces en Barcelona.

"El Gobierno trata mejor a Bildu que al rey", ha denunciado García Egea en su intervención en la sesión de control en el Congreso en la que ha preguntado al vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Egea ha aprovechado para criticar las palabras de Iglesias del pasado sábado en las que planteó ante el Consejo Ciudadano de Podemos avanzar hacia "una nueva república".

El 'número dos' del PP le ha preguntado "cómo va a acabar con la Monarquía" si también "intentó acabar" con su antigua mano de derecha, Íñigo Errejón, sigue en el Congreso.

"Lo tiene ahí, detrás", ha ironizado.