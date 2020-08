Levy responde a Álvarez de Toledo que el PP no es "una secta"

La delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del PP en el Consistorio, Andrea Levy, ha asegurado este lunes que su partido "no es una secta" y que ella lo ha demostrado "como otros compañeros" discrepando "en muchísimas ocasiones" en algunos temas.

Así lo ha asegurado Levy en una entrevista en 'Cuatro', en referencia a la exportavoz de la formación en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha asegurado que se queda en el partido para averiguar "hasta dónde llega la libertad de un diputado de base".

"Como humilde afiliada del Partido Popular a humilde afiliado que es Cayetana, lo que le digo es que es curioso que habiendo estado cuatro legislaturas como diputada, que se dice pronto, vaya ahora a experimentar la libertad de un diputado", ha lanzado la delegada, quien entiende que "cada individuo es diferente", pero que en este momento "se pide unidad" al PP como primer partido de la oposición.

Reunión Sánchez-Casado

Así, ha pedido no abordar "cuestiones propias" sino hacer frente a los problemas que "tienen el conjunto de los españoles". En este marco es donde ha encuadrado la actitud del líder nacional del PP, Pablo Casado, en la reunión que mantendrá mañana, martes, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda de contactos para unos Presupuestos Generales del Estado.

Al hilo, ha adelantado que Casado acudirá con "una serie de propuestas en materia sanitaria, jurídica y económica" a pesar de que el presidente del Gobierno "no ha escuchado nada del líder de la oposición".

"Siempre oídos sordos al PP. No vale echarnos un órdago cuando el Gobierno se constituyó porque tenía mayoría para hacerlo", ha planteado Levy. Aún así, ha remarcado la posición de su partido que, a sus ojos, "tiene más peso que muchos ministros del Gobierno".

"No sabemos dónde están o qué hacen. ¿Qué hace Pedro Duque, Castells, Ribera o Maroto"?", se ha planteado. Ha cuestionado, además, la cohesión del Gobierno de coalición -integrado por PSOE y Podemos- y ha advertido de que el PP no puede compartir unos Presupuesto "rubricados" por los 'morados'. "No vemos que haya un plan definido para la salida de la crisis económica y social que se avecina en nuestro país", ha concluido.