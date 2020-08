Moncloa niega una huida de Juan Carlos I, cuyo paradero sigue sin aclararse

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que el rey Juan Carlos "no huye de nada, porque no está inmerso en ninguna causa", mientras se mantiene el enigma sobre su paradero tras el anuncio de su salida del país el pasado lunes.

Calvo ha aclarado que la marcha de don Juan Carlos "no significa que no esté a disposición" de la justicia, después de las críticas de Unidas Podemos sobre la "huida indigna" del padre de Felipe VI.

"El rey emérito no huye de nada porque no está inmerso en ninguna causa", ha subrayado la vicepresidenta desde Oviedo, donde ha insistido en que la salida del país "no significa ningún cambio en la Jefatura del Estado", ni en la labor "impecable" de Felipe VI.

Yolanda Díaz: "Una mala imagen del país"

Desde el Gobierno, también se ha pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, para quien la marcha del anterior jefe del Estado da "una imagen muy mala" para el país.

"Hoy la sociedad española, en el siglo XXI, quiere ejemplaridad, quiere comportamientos limpios, quiere instituciones que estén en niveles hiperexigentes, y me parece que éste debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la casa real", ha manifestado Díaz en un acto en Las Palmas de Gran Canaria.

Las duras declaraciones de la alcaldesa de Barcelona

Ante la gravedad del caso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido que don Juan Carlos devuelva "todo el dinero obtenido de forma ilícita" y que deje de poseer el título de rey al considerar que "no lo merece".

Colau ha exigido además explicaciones a Felipe VI en declaraciones a la Cadena SER: "No puede ser que no sepa nada de todas estas actividades que se han producido en los últimos años, en algunas de las cuales consta incluso como beneficiario".

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha insistido en su petición de que se celebre un referéndum sobre monarquía o república antes de que termine la actual década, aunque el PSC ha replicado que no es algo prioritario y que los esfuerzos deben centrarse en combatir la pandemia y la crisis.

El Supremo rechaza medidas contra el rey porque no está investigado

En paralelo a la discusión política, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad catalana Òmnium Cultural de tomar medidas cautelares contra el rey emérito al no tener la condición de investigado, puesto que la Fiscalía aún no ha determinado si pudo tener alguna responsabilidad penal por el presunto cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca.

Òmnium Cultural pretendía que se activara la "búsqueda internacional" del rey Juan Carlos para que fuera citado a declarar de manera inmediata.

Silencio sobre el paradero de Juan Carlos I

La casa real ha mantenido silencio sobre el paradero del padre de Felipe VI tras su salida del país. Ante la hipótesis de que esté en el complejo turístico de lujo Casa de Campo, en La Romana (República Dominicana), su propietario y amigo íntimo de Juan Carlos I, el empresario de origen cubano José Fanjul, ha reconocido "no tener conocimiento de sus planes" a pesar de haber hablado con él estos últimos días.

"Yo creo que ni él mismo sabe aún sus planes en el exterior en este tiempo. Pero en cualquiera de mis propiedades tiene todas las puertas abiertas", ha manifestado el magnate al diario "El Mundo".

Fanjul ha dicho no saber dónde está el rey emérito y ha confiado en que su salida de España "sea algo sólo temporal", al sentir "mucha pena de cómo lo están tratando con todo lo que ha hecho por España".

Ante el debate abierto en algunos ayuntamientos sobre la retirada del nombre del rey Juan Carlos de sus callejeros, el Gobierno ha detallado que hay al menos 637 calles, plazas o avenidas con el nombre del rey Juan Carlos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Donde hay más lugares con esta denominación es en la provincia de Badajoz, mientras en la localidad murciana de Lorca es la que tiene mayor número de vías públicas así nombradas, con ocho.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC), con sede en Móstoles (URJC), "no se plantea" por el momento rebautizarse, después de que varios estudiantes hayan lanzado una iniciativa para ello que ha recabado 26.000 firmas en la plataforma change.org.