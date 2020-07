Torra y Urkullu plantan a Sánchez y no acudirán a la Conferencia de Presidentes en La Rioja

El presidentes de Cataluña, Quim Torra, y el lendakari, Iñigo Urkullu, han confirmado que no van a participar en la Conferencia de Presidentes convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en La Rioja, a pesar de los reiterados llamamientos del Ejecutivo para que acudieran.

En el caso del presidente catalán, el argumento que ha esgrimido para no participar es que este tipo de encuentros son poco útiles y que la situación sanitaria en Cataluña requiere toda su dedicación. Además, ha criticado la presencia del Rey Felipe VI quien, como es habitual, presidirá la apertura oficial del acto.

Torra pidió participar de forma telemática, para evitar desplazamientos, a su juicio, "innecesarios". Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, descartó el martes esa posibilidad, afirmando que "lo obligado" en esa ocasión era celebrar la reunión de forma presencial, y avisó de que no acudir sería una "falta de respeto" hacia los demás presidentes.

"Es importante y tiene un orden del día de interés para toda la ciudadanía y todos los territorios y Comunidades Autónomas que justifica la presencia de todos los presidentes autonómicos", defendió Montero.

Por su parte, el lendakari ya avanzó, tras anunciar Sánchez la convocatoria presencial de la Conferencia de Presidentes para este viernes, que no quería acudir, al entender que se estaba desatendiendo la relación bilateral entre el Gobierno central y el País Vasco.

Este jueves, fuentes de Lendakaritza han informado de que Urkullu mantiene su negativa de no asistir, ya que se sigue sin fijar una "fecha" para celebrar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi.

A este respecto, el propio Sánchez defendió este miércoles en el Pleno del Congreso que "el diálogo nunca está demás" y que, por lo tanto, la reunión conjunta de todas las Comunidades no estaba reñida con seguir desarrollando la relación bilateral con todos los territorios, y "en particular aquellas que tienen carácter foral".

"Los espacios de diálogo nunca están de más. Aunque pueda parecer que no llegan a buen puerto, eso no significa que el Gobierno no defienda la bilateralidad. La defiende con Euskadi y la practica en la medida de las posibilidades con todos los presidentes autonómicos que tienen a bien dirigirse al presidente del Gobierno", aseguró el presidente, tras reivindicar esa apuesta del Gobierno por la bilateralidad.

Además de los reiterados llamamientos de Sánchez y de otros miembros del Gobierno, el presidente remitió este miércoles sendas cartas a Torra y Urkullu expresándoles por escrito la importancia de celebrar esta la reunión de forma presencial, y la necesidad de que acudan todos los líderes autonómicos, ya que en ella tiene previsto informarles del acuerdo europeo sobre los fondos para hacer frente a la crisis del coronavirus, y comenzar a diseñar un sistema de reparto entre los territorios.

"Solicitamos comprensión hacia nuestro esfuerzo por arbitrar los distintos intereses para alcanzar un sistema que permita garantizar la solidaridad entre territorios, la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para desempeñar todos los servicios de su competencia", defendía en sus misivas.

Sí está prevista la presencia del resto de los presidentes autonómicos, con sus respectivos equipos, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también pidió sin éxito que la conferencia fuera telemática, como todas las que se han celebrado semanalmente durante el estado de alarma, para evitar desplazamientos.

La de este viernes será la XXI Conferencia de Presidentes desde que comenzaron a celebrarse en 2004, a iniciativa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Tras haberse producido las últimas catorce de forma telemática, y de forma semanal cada domingo, para analizar el desarrollo de la pandemia durante el estado de alarma, esta tendrá lugar en el Monasterio de Yuso del municipio riojano de San Millán.

Cuando finalizó el estado de alarma, Sánchez se comprometió a que la próxima Conferencia de Presidentes sería ya presencial. Finalmente, tras cerrase el acuerdo en Europa, el jefe del Ejecutivo anunció que ésta tendría lugar antes de que terminara el mes de julio, para poder explicar en persona a los líderes autonómicos el contenido del acuerdo sobre los fondos europeos, y comenzar a definir cómo repartirlos.

La última Conferencia de Presidentes que se celebró de forma presencial -en el Senado, como era habitual-, fue la que tuvo lugar el 17 de enero de 2017 bajo el mandato de Mariano Rajoy, y a la cita tampoco acudieron los presidentes de Cataluña y País Vasco.