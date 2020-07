El 'llenazo' del grupo socialista en el Congreso desata una avalancha de críticas

El grupo socialista acudió con todos sus efectivos al pleno del Congreso para arropar y aplaudir a Pedro Sánchez, una decisión que desató las críticas de la oposición por incumplir el acuerdo de que solo asistiría la mitad de cada bancada para respetar las normas de seguridad sanitaria. "Difícilmente -denunció el portavoz de Ciudadanos- podremos hacer cumplir las normas a la gente si nosotros no las cumplimos cuando las aprobamos". Meritxell Batet respondió que el reglamento no recoge que los parlamentarios no puedan asistir a los plenos. Exigió, eso sí, que como no se podía respetar la distancia de seguridad, todos debían llevar la mascarilla durante el debate. Los 120 diputados del PSOE se sentaron apiñados en los escaños, y recibieron con una larga ovación al presidente del Gobierno, como hicieron el pasado 21 de julio los ministros en la Moncloa. "Sánchez necesita muchos aplausos", escribió el PP en Twitter.

Sánchez necesita muchos aplausos. pic.twitter.com/0qwArmkW19 — Grupo Popular Congreso 🇪🇸 (@GPPopular) July 29, 2020

Santiago Abascal se quejó de la falta de "decoro" del PSOE al llenar su bancada en plena expansión de los rebrotes. Solo buscan "atronar con aplausos al presidente", terció Edmundo Bal.