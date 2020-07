Ramón Espinar culpa a Pablo Iglesias del batacazo de Podemos y denuncia su "endogamia" y "agresividad" con los medios

Exdirigentes de Podemos como Ramón Espinar han señalado al líder del partido, Pablo Iglesias, como el culpable del estrepitoso fracaso cosechado en las elecciones del 12-J en Galicia y en el País Vasco. Así, Ramón Espinar ha culpado a la dirección de Podemos, que lidera el vicepresidente segundo, del "batacazo" por haber convertido el partido "en un solar sin nadie que les moleste", por hacer una campaña "teledirigida desde Madrid", y por basar la campaña en los pactos de gobierno, que "no ilusionan a nadie" y sólo transmiten que "no hay proyecto más allá del reparto de poder".

Asimismo, respecto a la "autocrítica" que Iglesias ha apuntado que deben hacer, tras reconocer una "derrota sin paliativos", Espinar ha señalado los que a su juicio son algunos de los errores que han cometido, como el "sectarismo", la "endogamia" o la "agresividad" con los medios de comunicación.

"Endogamia, incapacidad para llegar a acuerdos, sectarismo, agresividad indiscriminada con los medios, expulsión sistemática de la disidencia y el talento, burocratización que impide desarrollar iniciativas locales, autoritarismo... La autocrítica es fácil de hacer", ha sentenciado el exsenador y exlíder del partido en Madrid en una serie de mensajes que compartió en Twitter la noche electoral.

Por todo ello, Espinar considera que "esta noche el batacazo hay que apuntárselo a una dirección de partido que ha querido controlarlo todo a costa de convertir Podemos en un solar sin nadie que les moleste", ha afirmado

Según Espinar, "no se puede echar la culpa más a la militancia" ni a los candidatos en Galicia, Antón Gómez-Reino, y en País Vasco, Miren Gorrotxategi, de la "bofetada" de Podemos en esta cita con las urnas, pues reproduce, a su juicio, "una tendencia asentadísima", que es que "cuanto más poder interno acapara la actual dirección, más desastrosos son los resultados".

"El espacio del cambio, roto en varios pedazos, camina a la intrascendencia electoral después de haber contribuido a cambiar sociológicamente este país. La entrada en el Gobierno de España no puede ocultar eternamente la tendencia, los batacazos. Qué noche tan triste. Qué rabia", ha lamentado.

Por ello, Espinar avisa a la dirección de que "no se puede seguir eternamente echando la culpa de los fracasos a quien se marchó, rompió o echaron".

"El mensaje de campaña, teledirigida desde Madrid, sobre acuerdos de gobierno no ilusiona a nadie. Porque transmite que no hay proyecto más allá del reparto de poder. Y porque no se puede hablar de plurinacionalidad y dirigir una campaña en Galicia y Euskadi desde Madrid", ha zanjado.

Vaya bofetada de Podemos en Euskadi y Galicia.



No se puede echar la culpa más a la militancia ni a @AntonGomezReino y @MiGorrotxategi.



Es una tendencia asentadísima: cuanto más poder interno acapara la actual dirección, más desastrosos son los resultados. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) July 12, 2020

También el exdirigente de Podemos y ahora líder de Más País, Íñigo Errejón, lanzó la noche electoral tras conocer los resultados un dardo dialéctico hacia Pablo Iglesias al asegurar que "Podemos ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU"