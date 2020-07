Guía básica para acudir a votar el 12J en el País Vasco y Galicia

Los ciudadanos que acudan a votar este domingo en Galicia y el País Vasco deberán ir con la mascarilla puesta y solo quitársela en caso de que se les requiera para comprobar su identidad, y deberán mostrar su DNI, pero no entregarlo, para evitar posibles contagios de coronavirus.

Ejercer el derecho al voto con garantías pasan en ambas comunidades por guardar distancia de seguridad, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, la limpieza y desinfección de superficies y lugares concurridos y en evitar aglomeraciones.

Los dos gobiernos regionales han indicado que no podrán ir a votar los ciudadanos contagiados y que no hayan superado la infección, una situación que ha provocado debate entre los juristas: unos defienden que se trata de un segmento muy reducido de la población y que la decisión obedece a motivos sanitarios suficientemente justificados, y otros creen que una orden administrativa no debería ser el camino.

Estas son las principales medidas de prevención sanitarias frente a la covid-19 en estos comicios del mes de julio, y que están incluidas en los protocolos que han dictado ambos gobiernos autonómicos. Son pautas para votar de las que serán informados los votantes en carteles nada más llegar a los colegios:

Protocolo para votar en Galicia

- Será obligatorio llevar mascarilla para los votantes y los miembros de las mesas electorales, además de desinfectar las manos con frecuencia, sobre todo antes de entregar el voto y depositar su DNI en una bandeja habilitada para que el personal electoral lo pueda ver.

- A las personas que acudan sin mascarilla se les entregará una en el momento de acceso al local electoral para poder ejercer su derecho al voto.

- La tela que cubre nariz y boca tendrá que bajarse para la identificación. Deberá ser depositada en una bandeja o dispositivo similar.

- Presidentes, vocales e interventores/apoderados dispondrán de un juego de cuatro máscaras cada uno para poder ir renovando, además de una pantalla facial. La recomendación es que no coincidan en un mismo colegio más de un apoderado de cada candidatura por cada tres mesas electorales.

- Se recomienda que los electores lleven el voto ya preparado.

- Debe evitarse la aglomeración de personas a la entrada y a la salida de los locales electorales, y mantener, en todo caso, la distancia de seguridad de dos metros.

- Se intensificarán tanto la ventilación como las actuaciones de limpieza y desinfección antes y después de la jornada, y se hará especial hincapié en las superficies más expuestas.

- Se desaconseja la utilización del ascensor excepto para las personas que por su diversidad funcional así lo requieran. En el uso de las escaleras se evitará el contacto con los pasamanos.

- Tendrán prioridad para la entrada las personas votantes mayores de 65 años o con alguna discapacidad y las personas que estas precisan para su auxilio.

Protocolo para votar en el País Vasco

- Las medidas en el Pías Vasco son similares a las de Galicia y también los locales electorales se limpiarán y desinfectarán antes, durante y después de la jornada electoral.

- Entre las mesas electorales habrá una distancia mínima de dos metros.

- Los miembros de mesa estarán separados al menos 1,5 metros.

- Las cabinas de votación tendrán una adecuada distancia respecto de la mesa electoral.

- Marcas en el suelo para que se mantengan las distancias entre votantes durante la espera para depositar el voto en la urna.