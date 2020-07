La Xunta mantiene "sin ningún tipo de modificación" la jornada electoral y Feijóo pide "no meter miedo"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la jornada electoral del próximo domingo 12 de julio se mantiene "sin ningún tipo de modificación", al tiempo que ha reivindicado que los datos evidencian que, pese al brote de A Mariña lucense, la situación epidemiológica en la Comunidad es "mejor" que en el resto de España, y ha apelado a "ser responsables" y "no meter miedo a la gente".

"Meter miedo a la gente para que no vaya a votar es un tic antidemocrático que me preocupa", ha dicho, en declaraciones a los medios, acompañado por el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, tras la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta frente al coronavirus y en la que se ha abordado, entre otras cuestiones la evolución del brote de A Mariña.

Después de que formaciones como el BNG y Marea Galeguista planteasen propusiesen suspender las elecciones en la comarca, afectada por un brote, Feijóo ha apelado a actuar de forma "proporcional" y, tras detallar los datos de A Mariña y del resto de Galicia, con un comportamiento "mejor" al del conjunto estatal, ha asegurado que la situación solo puede empeorar "cuanto más tiempo se espere" para votar.

"Meter miedo a la gente es algo que un político no puede hacer nunca", ha proclamado el presidente, antes de precisar, en relación a las personas llamadas a votar que puedan estar afectadas por una cuarentena o tener una PCR con resultado positivo, qué es lo que determinan los protocolos del Ministerio de Sanidad y de la Xunta, ratificados por el comité clínico.

A preguntas de los medios, Feijóo ha ratificado que, tras decidir publicar la orden que cierra los accesos en A Mariña estos cinco días -y que se podrá ver alterada según la evolución del brote, la Xunta lo puso en comunicación del juzgado "de forma inmediata", dado que se veía alterado un derecho como es el de movilidad y no hay "una ley de salud pública que permita a las autoridades tomar este tipo de decisiones" sin el respaldo judicial.

En todo caso, ha subrayado que la orden está "plenamente en vigor" y solo dejaría de hacerlo si hubiese una prohibición expresa del juzgado. Del mismo modo, ha ratificado que las personas en cuarentena pero con un resultado negativo de la PCR pueden ir a votar con plena normalidad, a diferencia de los que están aislados con un positivo que -ha esgrimido- "no" deben acudir a las urnas.

Con todo, ha puntualizado que también en los casos con PCR positivos lo que la Xunta "puede" hacer es una propuesta, toda vez que emitir sufragio es un derecho fundamental, pero "por criterio de prudencia" no deberían salir de sus casas: "Entendemos que siendo una enfermedad infecto contagiosa deben permanecer en sus domicilios y proponemos que no acudan a votar".

"Solo se recomienda no ir a votar a los positivos"

"Solo se recomienda no ir a votar a las personas que están con diagnóstico positivo; todos los demás, que son mayoría, pueden ir a votar con normalidad, si bien proponemos que después de hacerlo vuelvan a su domicilio a seguir con la cuarentena, pero sus derechos fundamentales están intactos", ha esgrimido.

"En el caso de los positivos, proponemos que las personas con ese diagnóstico positivo no vayan a votar. Es lo que podemos proponer. Sé que hay una discusión jurídica y doctrinal de si se puede afectar a un derecho fundamental de una personas que simplemente está con una PCR positiva pero es asintomática o tiene sintomatología leve. Nosotros por un criterio de prudencia para ellos y para la colectividad, les proponemos que no vayan a votar", ha añadido.

Los colegios electorales, "más seguros que nunca"

Tras descartar cualquier planteamiento relativo a suspender las elecciones, Feijóo, quien como candidato del PPdeG a la reelección ha reforzado en los últimos días el mensaje de la movilización, ha argumentado que "todos los colegios electorales están más seguros que nunca".

"No va a haber aglomeraciones, la mascarilla será obligatoria, los mayores tendrán prioridad y la protección e higiene está absolutamente garantizada", ha subrayado, antes de pedir "responsabilidad" y que "no se meta miedo a la gente" para que no acuda a las urnas.

Más allá, ha insistido en que hay brotes en todo el país, no solo en Galicia, una situación que, bajo su punto de vista va a empeorar. Por eso, ha concluido que "pensar que Galicia va a ser una isla cuando puede entrar cualquier ciudadano es una irresponsabilidad" que lamenta y que, además, no le parece "justa".

256 casos activos en Galicia

En concreto, el número de casos activos de coronavirus en Galicia ha aumentado en dos hasta los 256 este martes, con ocho nuevos en el área de Lugo -donde se registra un brote en A Mariña- y uno en Pontevedra y 7 altas epidemiológicas, mientras que las personas curadas se han incrementado hasta las 10.817, lo que supone nueve más.

Así se refleja en los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidade, que señala que del total de pacientes positivos, siete se encuentran en unidades de hospitalización -uno más que este lunes- y 249 en seguimiento domiciliario -una más respecto a la jornada pasada-, mientras que las UCIs gallegas siguen sin casos COVID.

Feijóo ha destacado también estos datos y, en relación a acudir a las urnas, ha incidido en que, hasta el domingo habrá más personas que ya hayan, además, finalizado la fase de cuarentena, igual que podría haber ciudadanos que, por otra patología, ingresen estos días en un hospital y no puedan ejercer su derecho a sufragio el próximo domingo.