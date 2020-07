Pablo Iglesias insiste en que será Podemos el que pida la comisión sobre espionaje

El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha insistido este domingo en Vigo (Pontevedra) en que será Podemos el que pida una comisión de investigación sobre el espionaje, a la que habría que llamar, al menos, a Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy y Eduardo Inda. "La vamos a proponer nosotros", ha avisado en el auditorio donde ha participado en un acto de la campaña gallega, el primero que cuenta con su presencia para arropar al candidato de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, que es el líder de la formación morada en esta comunidad.

"A lo mejor no recibe tanta atención mediática", si no es la derecha la proponente, ha puntualizado tras aludir al caso Dina Bousselham, en el cual se investiga el robo del móvil a una de sus antiguas asistentes, con contenidos que acabaron publicándose en varios medios de comunicación. Pablo Iglesias ha contado que, tras recuperar ese dispositivo a través de la revista Interviú, decidió no dárselo inmediatamente a ella porque lo estaba pasando mal en aquella época, con comentarios acerca de que ambos mantenían una relación sentimental.

Después de que PP y Ciudadanos reclamasen celebrar una sesión extraordinaria en el Congreso para que Iglesias dé explicaciones, el líder de la formación morada ha remarcado que darán ellos, y no la derecha, ese paso para que queden esclarecidas todas las cuestiones relativas a la línea de investigación abierta en la Audiencia Nacional y en la que se escuche a los implicados en el conocido como caso Villarejo.

Ha dado varios nombres, como el de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, a la que el comisario jubilado, en prisión preventiva desde 2017, vinculó con diferentes maniobras para la elaboración del informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias S.A. El secretario general de Podemos ha mentado, ante su auditorio, ese documento en el que se afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado a Podemos.

Así las cosas, ha incidido Iglesias en que deben contar lo que pasó -"porque a Villarejo, ahora parece que nos lo hemos inventado nosotros, ¿verdad?"- y ha subrayado que "cuando las cosas están cambiando, el poder se retuerce". Ha cargado el vicepresidente contra la "brutalidad", la "ferocidad" con la que algunos trabajan para sacarnos del Gobierno. "Tantas portadas. ¿Por qué esos ataques?, ¿por qué esa violencia?, ¿por qué se ha normalizado que la portavoz del principal partido de la oposición diga que mi padre es un terrorista o que soy un asesino de ancianos?", ha dejado caer. Una retahíla de preguntas que ha resumido en "barbaridades que nunca han dicho en este país", al que "vuelven las cloacas mediáticas".