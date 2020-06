Echenique, sobre la agresión a Rocío de Meer: "Solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que "solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral", en referencia a la agresión sufrida por la diputada de Vox Rocío de Meer durante un acto de campaña en la localidad vizcaína de Sestao.

Así lo ha manifestado este domingo Echenique en una publicación en su cuenta de Twitter, acompañada de un vídeo en el que de Meer explica que no acudió al hospital tras la agresión, sino que le curó la herida una persona de seguridad y que no necesitó puntos de sutura.

Si la ultraderecha fake "informa" de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto y al día siguiente se comprueba que sólo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia pic.twitter.com/qULLH2c2mg — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) June 28, 2020

En este contexto, el portavoz de la formación morada ha criticado que "si la ultraderecha fake 'informa' de algo, casi ningún medio lo contrasta, casi todos lo publican como cierto".

"Al día siguiente se comprueba que solo hizo falta un poco de ketchup para que se tragaran un bulo como una catedral, tenemos un boquete importante en nuestra democracia", ha afirmado Echenique.

De Meer: "Los orcos de Sestao me dais lástima"

Por su parte, Rocío de Meer ha salido al paso en su cuenta oficial de Twitter a quienes la critican por haber fingido una agresión en Sestao. En su perfil de la red social, la diputada de Vox da siete razones (y una posdata) por las que la pedrada que recibió en la cabeza "no fue un invento". Asegura que no pudo atenderle nadie porque estaban "atrapados", no acudió a un centro de salud porque no es "una pupas" y asegura sentir "lástima" por todos los que andan "ocupados en ampliar las fotos par ano condenar a los orcos de Sestao".