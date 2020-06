Simón dice que no hay "evidencias" de que el virus haya perdido virulencia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que no hay "evidencias" para sostener que el coronavirus es ahora menos virulento, aunque ha admitido que puede existir una percepción general de que es más débil al haber aumentado la detección de casos leves y en personas más jóvenes.

A medida que ha evolucionado la epidemia ha aumentado proporcionalmente el número de casos leves de coronavirus y se ha reducido la edad media de los afectados, que antes del día 11 de mayo se situaba en más de 60 años y después de esa fecha se encuentra entre los 52 o 54, casi diez años menos que cuando España se encontraba en el pico de la pandemia, según ha explicado Simón en rueda de prensa.

Varios estudios genéticos

La aparición de un mayor número de casos en personas más jóvenes, ya que se realizan más test, unida a la capacidad de detectar un mayor número de casos leves y a la bajada de las tasas de hospitalización, puede propiciar -según Simón- esa sensación de que el coronavirus es ahora menos virulento.

No obstante, ha insistido en que no hay evidencias científicas de que el virus se haya debilitado o perdido virulencia y ha recordado que en España se están haciendo varios estudios genéticos sobre la covid-19, cuyos resultados aún no se conocen.

Al margen de que el virus se haya debilitado o no, el doctor Simón ha insistido en que estamos ya en la fase final de la evolución de la pandemia y ha pedido prudencia para seguir manteniendo las medidas de seguridad que eviten cualquier rebrote.

