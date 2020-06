Duque avisa de que la primera vacuna podría publicitarse "mucho" pero "funcionar poco" y pide dejarles trabajar

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha avisado de que la primera vacuna contra el covid-19 que se desarrolle podría publicitarse "mucho" pero "funcionar poco", por lo que ha pedido dejar trabajar a los científicos y a los responsables técnicos del Gobierno.

Actualmente en España hay 10 investigaciones financiadas con fondos públicos relacionadas con el desarrollo de una posible vacuna, entre las que destacan la liderada por el investigador de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Mariano Esteban, y la dirigida por el investigador principal del laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Luis Enjuanes.

Según ha explicado Duque, en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, el equipo de Esteban ha construido varios prototipos de vacuna que están probándolo en animales, por lo que se espera que a finales de año ya hayan acabado con estos estudios y puedan comenzar a probarse con humanos.

En cuanto a la dirigida por el doctor Enjuanes, el ministro ha señalado que es "mucho más completa" y "mucho más probable" de que sea la vacuna definitiva, si bien ha avisado de que tardará "más" en desarrollarse aunque se espera que a finales de año ya tengan el prototipo. El resto de investigación también están "muy avanzadas". "Estamos tirándole a todo por si acaso", ha aseverado.

Dicho esto, Duque ha reconocido que cuando se desarrolle una vacuna existirá una "tensión" entre los gobiernos que las áreas científicas de los mismos deberán "modular". "La primera vacuna puede darse el caso de que se publicite mucho pero funcione poco. Es algo que puede pasar y las áreas científicas de los gobiernos tendremos la enorme responsabilidad de decirle ejecutivos dónde tienen que poner el dinero y dónde no. Vamos a decidir lo mejor posible pero déjenos trabajar", ha recalcado.

Preguntado por la posibilidad de que el coronavirus esté cambiando, el ministro de Ciencia ha asegurado que no hay evidencia científica que lo demuestre. "Estamos haciendo todas las secuencias del virus para saber si los genes están cambiando pero de momento no hay evidencia científica que lo demuestre, por lo que no podemos suponerlo, ni tomar medidas de relajamiento", ha señalado.

Asimismo, y relación al número de fallecidos que ha habido en España por coronavirus, y especialmente después de que el INE y el MoMo hayan señalado que este año se ha producido unas 44.000 muertes más de lo esperado, Duque ha advertido de que no se puede saber por ahora si esos fallecimientos están todos relacionados con el virus, ya que han existido otros condicionantes que han podido favorecer una mayor mortalidad como, por ejemplo, la saturación de los hospitales.

"Todo esto vamos a tener que estudiarlo con la máxima transparencia como lo hemos hecho hasta ahora, pero se tarda tiempo en saber estas cosas", ha añadido, para destacar que España es uno de los países que ha realizado un confinamiento "más estricto".