La OCU prevé una bajada "significativa" del precio de la vivienda por la pandemia

La OCU prevé una bajada significativa del precio de la vivienda en España como consecuencia de la crisis económica que se está generando por la irrupción del coronavirus, según ha señalado en un comunicado.

Así, apunta que en esta bajada del precio influirán factores como el incremento del paro, la "abrupta" reducción de ingresos de los hogares españoles, las medidas de ajuste que se impondrán para contener el gasto público generado por la crisis o la subida previsible de impuestos, entre otros.

La OCU dice que si se tiene un inmueble en venta cuanto antes se venda se podrá hacer a un precio más cercano al actual, ya que considera que si los propietarios se esperan mucho, se pueden arriesgar a tener que vender con fuertes rebajas de precio.

Además, prevé caídas significativas de los precios en los próximos años y que, por ello, ha modificado la composición de sus carteras modelo de inversión a largo plazo con inmuebles, donde sí caben las fincas rústicas.

La organización de consumidores ha pedido a los usuarios que no se fíen de las rebajas inmobiliarias durante el estado de alarma, porque muchos inmuebles ofertados se sitúan fuera de los grandes núcleos urbanos y en las principales ciudades las ofertas anunciadas son menos interesantes.

También recomienda no comprometerse ni adelantar dinero por una vivienda que no haya podido ser visitada previamente y ve "muy importante" tener en cuenta el estado del material del inmueble y asegurarse de que la vivienda no tenga defectos estructurales u otros vicios.