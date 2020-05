Arrimadas exige a Sánchez un plan sin estados de alarma a partir del 24 de mayo y critica a Adriana Lastra

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que prepare un plan con una cobertura jurídica, social y económica ante la crisis del coronavirus para "proteger a los españoles" a partir del 24 de mayo por si ese día deja de estar vigente el estado de alarma. Durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja donde se ha votado una cuarta prórroga de quince días del estado de alarma, decretado por primera vez el 14 de marzo, Arrimadas ha recordado a Sánchez que los 155 escaños con que cuenta el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos no llegan a la mayoría.

Por eso, le ha preguntado qué sucederá si el Consejo de Ministros aprueba una quinta prórroga, pero la oposición la rechaza en el Congreso. "¿No nos va a proteger de ninguna manera?", ha planteado la portavoz, que ha acudido por primera vez a la Cámara desde que se impusiera el confinamiento al estar ya muy avanzado su embarazo y ha indicado que quizá sea su última intervención antes de dar a luz.

En este sentido, ha pedido al presidente del Gobierno un "plan B" por si el domingo 24 de mayo ya no estuviera vigente el estado de alarma. Lo que ha acordado Cs con Sánchez a cambio de respaldar la prórroga este miércoles es que prepare ese escenario y que desvincule del estado de alarma las medidas de ayuda económicas y sociales, para que se puedan mantener después. Arrimadas espera que el Ejecutivo no pretenda alargar el estado de alarma hasta octubre o noviembre ni volver a aplicarlo en otoño si se produce un rebrote del virus, sino que piense en otra alternativa, además de consensuar las medidas con la oposición y con las comunidades autónomas.

La líder de la formación naranja ha dicho a Sánchez que comparte su apelación a la unidad política, pero ha añadido que esa petición no resulta muy creíble cuando se escucha el discurso de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra. A Ciudadanos hoy no le ha "tocado la ira" porque va a apoyar la prórroga, pero Lastra "ha lanzado tremendas críticas al Partido Popular" --por elegir la abstención en vez de votar a favor--, ha señalado Arrimadas. En cambio, no le dice "ni mu" a EH Bildu, que se abstiene también, y a ERC, que votará en contra, ha añadido.

NOTICIAS RELACIONADAS El PSOE propone a Patxi López para presidir la comisión de reconstrucción

A continuación, ha dicho a Sánchez que debería darse cuenta de "quiénes son los partidos de Estado, leales a los españoles y responsables" y cuáles son los que "en medio de una pandemia dicen que en una Cataluña independiente habría menos muertos". Por otro lado, ha puesto en valor la posición de Cs, que, pese a "la unilateralidad y la improvisación" del Gobierno, sigue "tendiendo la mano para intentar salvar vidas y empleos", aunque ha avisado de que no por ello dejarán de "criticar y denunciar los errores y los abusos" del Gobierno.

En este punto, ha subrayado que este miércoles no se vota "una valoración del Gobierno de Sánchez e Iglesias", sino si el sábado se levanta el estado de alarma --con las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que eso tendría-- o si continúa dos semanas más. "Y yo voy pensar en los autónomos, las familias y los trabajadores y vamos a intentar ser lo más útiles posibles", ha afirmado Arrimadas, que ha prometido defender siempre "el interés general". "No me importa que unos días me llamen algunos facha y otros días otros me llamen traidora", ha asegurado.

Ante la preocupación y el miedo de muchas personas por el virus o por su situación económica, la diputada ha animado al Gobierno y a la oposición a "salir de la burbuja política" y pensar en cómo pueden ser útiles a los ciudadanos.

"Les pido que, cada vez que hagan algo desde el Gobierno, no piensen en salvar la carrera política de nadie o en salvar un Gobierno a toda costa. Piensen en salvar vidas y en salvar empleos. Para eso, aquí va a haber diez escaños. Pero no para salvarle a usted o salvar a su Gobierno, para salvar a los españoles", le ha dicho al presidente.