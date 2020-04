Arrimadas cuestiona el desconfinamiento sin mascarillas ni test suficientes

La presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha puesto en duda que el Gobierno pueda planificar el desconfinamiento de la población cuando, según ha indicado, ni siquiera está garantizando el suministro de mascarillas ni la realización masiva de test para detectar el coronavirus.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión del Comité Permanente de Cs, Arrimadas también ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el Consejo de Ministros vaya a aprobar el plan este martes sin haber "consensuado nada" previamente sobre el mismo ni con la oposición, ni con las comunidades autónomas ni con los agentes sociales.

"Esto llega un momento en que ya no se va a poder alargar mucho más. Al Gobierno le queda ya poco tiempo para demostrar si realmente tiene ganas de consensuar las medidas con alguien o si simplemente es una retórica que no quiere llenar de contenido", ha señalado.

La líder de Cs ha afirmado que el progresivo levantamiento de las restricciones impuestas con el estado de alarma requiere de planificación, acuerdo y "garantías de que todo el mundo va a tener acceso a mascarillas y que se van a hacer test masivos".

Sin resultados del estudio de seprovalencia

Sobre las mascarillas, ha apuntado que el Gobierno no exige su uso "no porque no sean necesarias, sino porque no puede garantizar el suministro", y respecto a los test ha denunciado que a algunos profesionales sanitarios en contacto con enfermos de coronavirus no se les estén realizando.

Tampoco considera lógico que el Gobierno vaya a presentar un plan sin tener aún resultados del estudio de seroprevalencia -para conocer la dimensión real de la pandemia haciendo pruebas de anticuerpos- iniciado este lunes

Si los requisitos no se cumplen, Arrimadas ve "muy complicado que el desconfinamiento sea exitoso y que no se den pasos atrás". A su modo de ver, la economía española "no aguanta meses así", con los efectos negativos del estado de alarma, y por eso ha lamentado que el desconfinamiento no se pueda hacer "más rápido y mejor".

Un plan nacional coordinado con las CC. AA.

La presidenta de la formación naranja sostiene que el Ejecutivo central debería "marcar el ritmo" del proceso, ya que es "quien tiene ahora mismo todas las competencias para hacer una respuesta coordinada en toda España", pero "escuchando a la oposición y a las comunidades autónomas".

En este sentido, ha abogado por que se establezcan unos criterios de ámbito nacional y que "luego se concreten en cada territorio" en función de cuál sea la situación en cada lugar.

Por otro lado, ha indicado que algunos gobiernos autonómicos y municipales de los que forma parte Cs "se están viendo obligados a tener planes de contingencia" porque el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "no tiene ningún plan" y genera "incertidumbre". "Hacen propuestas y peticiones al Gobierno de criterios claros, sensatos y consensuados", ha añadido.

En relación con la comisión para la reconstrucción que se va a constituir en el Congreso para impulsar pactos frente a la crisis del Covid-19, Arrimadas ha expresado su malestar porque el PP y el PSOE aún "se sigan peleando por ver quién la preside". "Los plazos del PP, el PSOE y el Gobierno no coinciden con la urgencia de la calle", ha concluido.

Tras reiterar el ofrecimiento de Ciudadanos de presidir este órgano si socialistas y 'populares' no se ponen de acuerdo, ha dicho que su grupo lo pondría en marcha ya e imprimiría "el ritmo más rápido posible" en los trámites parlamentarios.

Actitud "responsable" de "la mayoría de los padres"

La líder de la formación naranja también se ha referido a la primera jornada en la que se permitió que los niños salieran a la calle para dar un paseo de una hora junto a un progenitor en las inmediaciones de su domicilio.

En su opinión, "la mayoría de los padres fueron responsables" y cumplieron las normas para reducir el riesgo de contagio, aunque también se vieran algunas imágenes de personas que no mantuvieron las distancias y las medidas de seguridad.

Pero en lo que más ha incidido Arrimadas es en que el Gobierno de Sánchez debería haber dado "criterios claros" sobre cómo hacer estas salidas y no esperar al sábado para dar instrucciones, además de resolver el problema con el suministro de mascarillas.

"Con el tema de los niños, quien más ha improvisado y más incertidumbre ha generado no han sido los padres, sino el propio Gobierno", ha asegurado.

Sánchez debería "defender a los jueces"

Por último, sobre el decreto ley que el Ejecutivo prevé aprobar este martes con medidas urgentes para evitar el colapso de juzgados y tribunales, ha afirmado que el ministro, Juan Carlos Campo, ha comunicado a Ciudadanos que esta norma se va a aprobar, pero no ha negociado el contenido de la misma. Así que "otra vez, mañana, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que no se ha consensuado con la oposición", ha criticado.

Al hilo de esto, ha aprovechado para instar al Gobierno a "defender la independencia judicial" frente a los "ataques" del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que considera una "injusticia" la pena de prisión impuesta a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por participar en unos altercados durante una protesta contra un desahucio en 2014.

Según Arrimadas, lo que ha hecho el secretario general de Podemos es "poner en cuestión" la sentencia, "casi acusando de prevaricación a los jueces". Ante eso, cree que Sánchez debería "salir a defender a los jueces", y no "dejar siempre que Iglesias ataque a quien le da la gana".

