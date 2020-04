Sanidad espera tener en junio el gran mapa del virus

Las prioridades del Ministerio de Sanidad van cambiando cada semana según evoluciona la pandemia. Conseguida la desaceleración de la transmisión del virus tras alcanzar el pico infectivo y doblar la curva y superada con éxito la fase de posible colapso de las UCI, los especialistas dieron este lunes el pistoletazo de salida al siguiente peldaño: componer el gran mapa de la expansión del coronavirus en España que revele qué porcentaje de la población ha pasado de forma más o menos asintomática la enfermedad y hasta dónde llega la inmunidad comunitaria de los 47 millones de ciudadanos.

Según explican los técnicos que asesoran a Moncloa, ese gran estudio será básico, no solo para decidir hasta dónde deben de llegar las medidas de desescalamiento del confinamiento, sino para saber si España puede enfrentarse en otoño a una nueva pandemia. Sanidad ha ordenado ya que comiencen los trabajos para diseñar un macroestudio de seroprevalencia (cuyos primeros resultados podrían conocerse en junio) para determinar qué porcentaje exacto de la población ya posee anticuerpos tras haber pasado la infección.

La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, reveló este lunes que Sanidad va a usar sobre todo los test rápidos para elaborar ese estudio. El Gobierno, que ya ha repartido un millón de estos kits entre las comunidades autónomas, espera poder contar en las próximas semanas con otros cuatro millones más de estos test rápidos comprados en China pero que, ésta vez sí, han pasado los controles de los especialistas del Instituto de Salud Carlos III.

Los técnicos de Sanidad admiten que los test rápidos (que buscan anticuerpos producidos frente al virus utilizando una muestra de sangre o bien proteínas del virus presentes en las muestras respiratorias de exudado nasofaríngeo) no son el mejor instrumento para hacer este gran estudio, pues tiene una sensibilidad de más del 80 % a partir de que la persona lleve siete o más días infectada pero cuando los pacientes acaban de iniciar síntomas la sensibilidad baja al 64%.

Lo ideal para hacer ese gran mapa sería el uso masivo en grandes muestras de población de PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) que detecta el material genético del virus, por lo que son prácticamente infalibles. Sin embargo, España, que ha realizado más de 600.000 de estas laboriosas pruebas que necesitan de estudio pormenorizado en laboratorio, no tiene más kits de extracción, por lo que, por el momento, no puede seguir usándolas de manera generalizada. No obstante, los resultados de los PCR ya usados se incorporarán a ese gran estudio de seroprevalencia. Un trabajo -explican desde Sanidad- que, pasada la actual crisis, deberá ser completado con nuevas pruebas masivas serológicas -más exactas que los test rápidos- para localizar anticuerpos en la población.

Sanidad, no obstante, no va a poder destinar todos los test rápidos a hacer el mapa. La primera remesa de un millón que ya está en España evidentemente se va a usar -explicó Sierra- para la «detección precoz de los casos» a fin de poder aislar a los contagiados en las primeras fases. Sobre todo, la idea -apuntó este lunes el ministro Salvador Illa- es usar estos test como apoyo a los PCR en lugares de «prevalencia», como en hospitales y residencias de ancianos. Si la prueba exprés sale positiva se declara caso confirmado. Solo si es negativa, se recurrirá al PCR.