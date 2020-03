El presidente deja la puerta abierta a declarar el estado de alarma y el PP critica su tibieza

Pedro Sánchez fue cauteloso, tibio según la oposición, con las medidas que está dispuesto a tomar para hacer frente a la crisis por el Covid-19. Dejó la puerta abierta a la declaración del estado de alarma en todo el país o en alguna comunidad autónoma, y tampoco descartó cerrar la Comunidad de Madrid, la que más casos y fallecidos contabiliza. Una actitud que motivó duras críticas del líder del PP, que exigió al presidente del Gobierno que "tome las riendas" para dirigir la respuesta a la crisis, dé "órdenes" y no se limite a dar "consejos" a las comunidades autónomas sobre lo que deben hacer.

Pero Sánchez tiene otra visión más cauta. "La situación es dinámica, no es estática" y las medidas se tomarán en función de la evolución de los acontecimientos. Pero para estos momentos "el nivel es suficiente". El presidente del Gobierno no quiso ir más lejos en su comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario, pero también dejó claro que no descarta nada, aunque en su momento. Está dispuesto, subrayo, a hacer "lo que sea necesario cuándo y dónde haga falta" si las medidas adoptadas no surten efecto para frenar la crisis de coronavirus.

Sánchez no considera necesario echar mano por ahora del estado de alarma, que solo se ha aplicado una vez en España con motivo de la huelga de controladores aéreos en 2010. La Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio de 1 de junio de 1981 establece en su artículo 4.b que procede su declaración en caso de "crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves". La medida permite "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículo. Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres o explotaciones de cualquier naturaleza; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad; e impartir órdenes para asegurar el abastecimiento de mercados".

Tampoco descartó la alternativa del cierre de la Comunidad de Madrid para frenar la propagación del virus. Pero para más adelante y si las medidas actuales resultan insuficientes, se plantearía confinar en sus casas a los 6,6 millones de habitantes de esta comunidad.

Sánchez pidió comprensión porque no existe un "manual de instrucciones infalible" para esta situación inédita. Los pasos que se vayan a dar, añadió, serán, como hasta ahora, de común acuerdo con las comunidades autónomas, y guiados por las recomendaciones de los expertos.

"Muy tarde"

Una estrategia que para el jefe de la oposición es errónea de la 'a' a la 'z'. Pablo Casado denunció que el presidente del Gobierno "está reaccionando muy tarde" y "se está parapetando en la ciencia" para justificar unas decisiones, a su entender, insuficientes y tibias.

El líder del PP señaló en una comparecencia en la sede de su partido, y también sin representantes de los medios de comunicación, que en estos momentos de "grave" crisis se necesita "un mando único" para gestionarla, y no crear comités de enlace con las comunidades para pactar las medidas. La epidemia "no se va a detener con sugerencias" a los gobiernos autonómicos. Lo que se requiere en estas horas difíciles, subrayó, "son órdenes".

Casado abandonó la cortesía institucional que había mantenido hasta el momento para descalificar el paquete de medidas anunciado por el presidente del Gobierno, a su enteder "tiritas que no van a frenar la hemorragia". Con más de 3.000 infectados por el coronavirus y cerca de un centenar de fallecidos, "necesitamos un plan urgente y eficaz con un liderazgo decidido".

No quiso detallar, sin embargo, qué decisiones adoptaría él. "Las medidas que se tienen que tomar las tiene que liderar el Gobierno de la nación". Aunque se mostró partidario de activar la ley de Seguridad Nacional que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo. "Una ley de Seguridad Nacional sería el paso previo al estado de alarma que contempla la Constitución, pero -insistió- debe ser el Gobierno" el que decida.