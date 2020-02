Fernando Simón: "El problema es que no sabemos aún cómo se ha contagiado el paciente de Sevilla"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha considerado que el hecho de que no se haya podido localizar todavía cómo se infectó de coronavirus el enfermo de Sevilla implica que el virus "puede haber circulado por Andalucía y eso sí sería de riesgo”. Según su opinión, “el problema no es que la persona contagiada no haya estado en otro país, sino que no tengamos identificado cómo ha podido infectarse”.

Fernando Simón ha hecho estas declaraciones en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, antes de la nueva comparecencia pública de las 11.30. Este miércoles, el médico aragonés compareció cuando todavía no se había producido el primer caso de coronavirus en España del que se desconoce su origen. “El objetivo es conseguir que esta persona (el paciente hospitalizado en Sevilla) no produzca casos secundarios, y para ello se está haciendo una vigilancia extrema”. También ha hecho hincapié en que se está tratando de saber cómo se ha infectado.

El doctor Simón cree que hay posibilidades de que aparezcan nuevos casos en los próximos días, dado que desde este martes se están practicando el test a los casos de neumonía sin origen conocido en los hospitales españoles.

"El virus con temperatura alta y menor humedad será más frágil, como una gripe que en primavera-verano deja de transmitirse"

“El cambio es que si hay importación de casos puede haber transmisión secundaria, nacional, como la que ha habido. Esta transmisión debería ser controlada y limitada porque conocemos el caso y conocemos sus contactos”.

El doctor Simón insistió en que los sanitarios deben hacer un esfuerzo mayor, "pero la población no tiene que cambiar nada ni tomar ninguna medida”. También ha señalado que el riesgo ha subido debido a que el intercambio con Italia es mayor que con otros países. Respecto a su similitud con el virus de la gripe, ha dicho que "no es el virus de la gripe, pero tiene comportamientos que se asemejan”. En este sentido, todo apunta a que cuando suban las temperaturas en primavera puede remitir. “El virus con temperatura alta y menor humedad será más frágil y será como una gripe que en primavera-verano deja de transmitirse. Si fuera así, al llegar a la primavera se reducirá y puede ser indetectable”.

“No nos gustaría que esto se convirtiera en una situación estacional como la gripe. El objetivo es acabar con él”, ha subrayado Fernando Simón. “Si conseguimos controlarlo, estupendo, si no lo logramos tendremos que seguir trabajando con este virus”.

“No nos gustaría que esto se convirtiera en una situación estacional como la gripe. El objetivo es acabar con él”

También ha incidido en que las medidas que nos protegen de este virus son las básicas: lavarse las manos, toser en el codo… "Haciéndolas con un poco más de cuidado reducimos el riesgo de transmisión”.

Otro asunto en el que ha incidido es en que el uso de la mascarilla "no es ahora mismo necesario para nada. Los únicos grupos que podrían usar mascarilla son los enfermos sintomáticos. Lo importante es que las personas con síntomas no contagien a los demás”.

"El uso de la mascarilla no es necesario, salvo para los enfermos sintomáticos. Lo importante es que las personas con síntomas no contagien a los demás"

“Estar en China es diferente. La transmisión ha sido controlada y reducida. Entiendo que se use la mascarilla cuando estás en zona de transmisión generalizada y quieres concienciar a la transmisión, pero esto no es necesario en España”.