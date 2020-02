Condenados por el caso Arandina piden ser absueltos "porque no ocurrió nada"

Los tres exjugadores de fútbol condenados en el llamado caso Arandina a 38 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor de 15 años en un piso de Aranda de Duero (Burgos) piden su absolución porque “no ocurrió nada”, ha afirmado este lunes uno de ellos, Víctor Rodríguez (Viti).

Junto a otro de los condenados, Raúl Calvo, ha acudido a una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Burgos en la que cerca de un centenar de personas han pedido "un juicio justo" y que se tengan en cuenta todas las pruebas.

Los dos exjugadores han insistido en que no se ha tenido en cuenta el testimonio del cuarto jugador que estuvo en el piso y que afirmó que no ocurrió nada.

"Solo pido un juicio justo y que se tengan en cuenta todas las pruebas, porque el cuarto jugador se ve en un video y, sin embargo, en la sentencia se dice que no estaba”, ha afirmado Viti en declaraciones a los periodistas.

"Si se valorara lo que dice el cuarto jugador se aclararía todo", ha insistido Raúl Calvo.

Viti ha reconocido que tras la condena están "hundidos, muy tocados, porque es complicado salir adelante".

No obstante, ha reconocido su "alegría inmensa" por percibir en su entorno, no solo en su familia, "el cariño y el apoyo de la gente", en concentraciones como la de hoy.

Durante la concentración se ha leído un comunicado en el que se tildaba la denuncia presentada por la menor de 15 años de "falsa" y se pedía la absolución de los tres exjugadores porque "no existió ninguna agresión ni violación".

En este sentido, en el comunicado se insiste en que la versión de la denunciante está "plagada de contradicciones", con al menos cuatro versiones diferentes de lo que ocurrió.

También se apunta que en la denuncia se dice que fueron tres jugadores los que agredieron la menor pero no se habla del cuarto jugador, cuya declaración no se ha valorado en la sentencia condenatoria, pese a ser el único testigo no implicado cuya presencia se acredita en un video.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León iba a ver este lunes los recursos interpuestos contra la sentencia dictada en este asunto por la Audiencia provincial de Burgos, que condenó a 38 años a cada uno de los acusados por considerar que son responsables de un delito de agresión sexual y cooperación necesaria en los cometidos por los otros dos.

Sin embargo, el pasado viernes se comunicó que se pospone esa deliberación hasta el próximo jueves, 27 de febrero.

Eso provocó que se desconvocara una concentración de apoyo a la víctima, aunque se ha mantenido la convocada a favor de los condenados.