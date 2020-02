Ciudadanos propone ahora al PP gallego que las siglas de ambos partidos se reflejen en una única papeleta

La Gestora de Ciudadanos ha enviado este martes una carta al Partido Popular, tanto a 'Génova' como a la dirección gallega, en la que se abre a renunciar a la plataforma 'Mejor Unidos' para las autonómicas del 5 de abril y apuesta por que las siglas de ambos partidos figuren en una única papeleta.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del partido naranja en Galicia, Beatriz Pino, quien ha insistido en la "necesidad" de alcanzar este acuerdo de carácter "constitucionalista" para hacer frente a la "amenaza" de que "el nacionalismo y del populismo" gobiernen la Xunta.

La carta remitida por Ciudadanos, a la que ha tenido acceso Europa Press, aparece firmada por el presidente de la Gestora, Manuel García Bofill, y expresa su "respeto" por que Alberto Núñez Feijóo y el PP, el "partido mayoritario" de Galicia, lidere la coalición.

En la misiva, la formación liberal también se muestra abierta a que la alianza tenga un nombre distinto al de 'Mejor Unidos'. Además, reclama "un reparto proporcional de todos los espacios de la campaña" y que ambos partidos "mantengan una actitud de leal colaboración durante toda la legislatura".

No obstante ello, Ciudadanos plantea la conformación de "grupos parlamentarios distintos" en el Parlamento gallego, así como "reservar el voto en conciencia" de sus diputados para asuntos "de carácter moral, singularmente los relacionados con la protección de derechos individuales".

Esta carta supone un nuevo paso de los de Inés Arrimadas ante la negativa del PPdeG y de 'Génova' a renunciar a su marca por entender que Feijóo ya aglutina el voto de centro-derecha. Y es que los populares se abren únicamente a incorporar a sus listas a cargos de Cs.

Ante esta propuesta, Pino ya había expresado su rechazo a diluirse en el PP y este martes, aunque el partido está dispuesto a renunciar a la marca 'Mejor Unidos', ha insistido en que el acuerdo debe ser "transversal" y en que no se plantean "de momento" otro escenario. "Aún hay tiempo", ha apostillado, ya que el plazo para registrar coaliciones finaliza el viernes, día 21, por la noche.

Galicia, un momento "de excepción"

Según Pino, Galicia se encuentra en un momento "de excepción" en el que "lo preocupante" es que el PP pierda su mayoría y que gobierne la Xunta "esa coalición por la banda izquierda, con nacionalistas y populistas". En este sentido, tira de las últimas encuestas -que no obstante prevén que Feijóo no pierde la absoluta- y avisa de que "la horquilla" de escaños que podrían alcanzar los populares "no es la misma" que hace meses.

En cualquier caso, de no llegar a ningún acuerdo con los populares, su portavoz en la Comunidad gallega ha apelado a sus votantes para que no tengan "ninguna duda" de que en los comicios del 5 de abril va a haber una papeleta de Ciudadanos en los colegios electorales. "No habrá desaparición de nuestras siglas", ha afirmado.

Pino y Blanco, a las primarias

En otro orden de cosas, Pino ha confirmado su candidatura a las primarias del partido naranja para ser la cabeza de cartel de Cs en estas autonómicas. Sin embargo, minutos antes de la rueda de prensa, el ingeniero lucense José Manuel Blanco, quien fue el cabeza de lista por Lugo a las dos generales del 2019, remitía un comunicado a los medios en el que anuncia que concurrirá a este proceso interno.

De este modo, Blanco se define como "representante de muchos militantes que consideran que Ciudadanos es un partido de centro, moderado y liberal que tiene mucho que aportar" y advierte que "la coalición o integración con el PP será el final" de la formación.

Así, este ingeniero se erige como candidato crítico con esta propuesta y defiende la vuelta "a los orígenes de Ciudadanos, entre la socialdemocracia y la derecha moderada, un espacio que aglutine mayorías por el centro". En este sentido, considera que el vuelco a la derecha podría "hundir el barco".

Preguntada en rueda de prensa por esta candidatura alternativa a la suya, Beatriz Pino lo ha felicitado y ha dicho que ve "bueno" que los afiliados puedan tener otras opciones para "poder votar al candidato que pueda representar mejor el partido" el 5 de abril.

Las primarias tanto para las gallegas como para las vascas fueron aprobadas este lunes por la Gestora y este martes se ha abierto el plazo de postulaciones. La votación se celebrará entre las 10,00 del sábado y las 10,00 del domingo, por lo que la formación liberal contará con su candidato a la Xunta este fin de semana.