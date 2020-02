El PP acusa a Sánchez de usar a Ábalos de "escudo" porque si cae tendrá que dar explicaciones

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado este domingo que Pedro Sánchez "utiliza" al ministro José Luis Ábalos "de escudo porque sabe que, si le deja caer, él tendrá que asumir las explicaciones y dar la cara ante los medios de comunicación".

Montesinos ha declarado a los periodistas que el caso del encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, "ya no es una película de suspense, es una película de terror, y cada vez se conocen más datos de la catarata de mentiras sobre lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas".

Ha acusado a Sánchez de "no querer dar la cara y no decir la verdad", y ha añadido que le gustaría que "explicaran dónde están las grabaciones de las cámaras del aeropuerto de Barajas y por qué no las enseñan a todos los españoles".

El vicesecretario popular ha resaltado que, "según las últimas revelaciones, del avión salieron hasta cuarenta maletas hacia la Embajada venezolana y fueron introducidas en coches oficiales" y se ha preguntado "qué tiene que decir Sánchez sobre eso".

Cesde de Ábalos

"El caso Ábalos es también el caso de Pedro Sánchez, y el PP no cejará en su empeño de saber toda la verdad, porque los españoles no se merecen un Gobierno que sistemáticamente mienta", ha agregado Montesinos, que ha asegurado que el PP seguirá "su ofensiva parlamentaria y legal para que, caiga quien caiga, los españoles sepan qué ocurrió en el aeropuerto de Barajas".

El PP intentará este martes que el Congreso pida el cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y que inste al Gobierno, por un lado, a reconocer como "legítimo presidente encargado" de aquel país a Juan Guaidó y, por otro, a facilitar toda la información necesaria para que la Cámara pueda abrir una investigación sobre el estricto cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Nicolás Maduro.

Todas estas peticiones forman parte de la moción que el PP defenderá en el próximo Pleno del Congreso y que es consecuencia de la interpelación que su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigió el pasado miércoles a Ábalos en la sesión de control al Ejecutivo.