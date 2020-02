El cantante de Def con Dos defiende en el Congreso que "las palabras no son delito"

El cantante de Def Con Dos, César Strawberry, defendió este jueves en el Congreso su derecho a la libertad de expresión. El músico está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso sobre la anulación de su condena a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento de terrorismo. El Supremo le condenó en enero de 2017 por varios comentarios que publicó en Twitter, en los que mencionaba, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, del que dijo que "habría que secuestrarle ahora".

"Todo lo que sea soliviantarse ante gente que dice cosas que nos hiere y cabrea denota falta de madurez y de no entender que las palabras no son delito pues puede que digas una cosa que no vayas a hacer nunca", aseguró Strawberry durante su intervención en la jornada organizada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, en las que los expertos pidieron reformas legales para evitar condenas por chistes, canciones o tuits.

El PP y Vox trataron de impedir en vano la presencia del líder del grupo de hip hop en la Cámara baja. "No me gusta ni César Strawberry ni muchas de las cosas que dice, pero siempre defenderé que pueda decirlas", aseveró la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, después de que la Junta de Portavoces diese el pasado martes luz verde a la conferencia en la que participaba el cantante.

El diputado de Vox y víctima de ETA, Francisco José Alcaraz, expresó su "indignación" a las puertas de la sala donde se encontraba Strawberry porque el Gobierno y el Congreso hubiesen permitido "que alguien que insulta y humilla a las víctimas del terrorismo" esté "en la casa de todos".