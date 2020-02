Sanidad pide que los intolerantes a la leche no consuman estas pizzas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha recomendado a los alérgicos e intolerantes a a la leche que se abstengan de consumir varias pizzas de la marca islandesa NO CHEESE ya que presentan este producto lácteo pero no está declarado en el etiquetado.

En concreto, los alimentos afectados afectados por esta incidencia son estos: NO CHEESE Houmous Style Sauce Pizza (peso 284 g), NO CHEESE Mediterranean Garden Pizza (peso 382 g), NO CHEESE Italian Garden Pizza (peso 382 g), NO CHEESE Houmous Pizza (peso 284 g), NO CHEESE PASTIES. 2 y no Cheese and Onion Pasties (ambos con un peso de 360 g.), según ha informado el diario El Español.

Los productos, fabricados en Reino Unido, han sido distribuidos en dos Comunidades de España, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, se comercializa con este producto en diferentes países de Europa, Asia y América.

Mensaje de la Aesan

"Como medida de precaución, se recomienda a aquellos consumidores alérgicos a la soja que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo", ha explicado la Agencia. La Aesan también avisa de que el consumo de este producto "no comporta ningún riesgo para el resto de consumidores".