Oramas pide perdón a Coalición Canaria por cómo conoció su "no" a Sánchez

La diputada canaria Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha pedido este martes perdón a su formación y a sus compañeros porque tuvo que haber buscado "la forma" de que el partido conociera previamente su decisión "en conciencia" de votar "no" a Pedro Sánchez a pesar de que la instrucción era la abstención.

En su breve intervención previa a la segunda votación de la sesión de investidura, Oramas ha comenzado afirmando que mantiene su voto en contra del candidato socialista porque "por encima de intereses personales y de los del partido, están los de los canarios y los del país".

Pero, acto seguido, ha pedido disculpas a Coalición Canaria porque, tras 25 años como militante, tenía que "haber buscado la forma" de que la organización "previamente" conociera su decisión. Ha reconocido que ese voto en contra, como diputada, tenía que haberlo puesto en conocimiento de los órganos de dirección.

Más información Segunda votación de investidura de Pedro Sánchez, últimas noticias en directo

Oramas, asimismo, ha pedido que cesen los "ataques infames" que han recibido los compañeros de su partido y los diputados de Teruel Existe y de Nueva Canarias, estos dos últimos porque votarán "sí" a Pedro Sánchez. Pero ella, al haber desodebecido la orden de abstenerse y decantarse por el "no", ha sido calificada en redes sociales como "valiente".

"Los que me dicen que soy una valiente y una 'Juana de Arco' eran los que antes me llamaban de todo, vendida y corrupta y no soy una facha"

"Los que me dicen que soy una valiente y una 'Juana de Arco' eran los que antes me llamaban de todo, vendida y corrupta, y ni soy una facha y ni esta gente del PSOE ni los que votan de Podemos están con los terroristas", ha añadido antes de pedir "dignidad" y concluir: "Somos gente que según su conciencia toma una decisión".

Por su parte, el diputado del PRC, José María Mazón, también ha reiterado su voto en contra a la investidura de Sánchez porque es una "gravísima irresponsabilidad" que los acuerdos de la mesa de negociación entre el Gobierno central y el catalán se someta a un "referéndum" sólo en Cataluña, sin que participen el resto de los españoles

"Pone en riesgo el estado de las autonomías", ha dicho al tiempo que le ha recordado a Sánchez que su voto es coherente y está respaldado por toda la Ejecutiva del partido cántabro y que ya le avisó durante las negociaciones que no apoyarían una consulta sólo catalana.

"Queremos un Gobierno para España, pero estable, y estable para Cantabria y que se cumplan sus compromisos pero no a cualquier precio", ha incidido, tras insistir en que se pide el apoyo para una legislatura "que va a durar lo que le convenga a ERC"