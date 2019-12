ERC descarta el acuerdo con el PSOE antes de Navidad y lo visualiza en enero

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha descartado este lunes en rueda de prensa que puedan llegar a un acuerdo con el PSOE para investir a Pedro Sánchez antes de Navidad y ve más probable que, si hay acuerdo, se sustancie en enero: "Vemos muy lejos que pueda ser antes de Navidad y antes de Fin de Año, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa".

Ha pedido al PSOE que "haga gestos y se mueva" si quiere acelerar la investidura, porque ahora mismo "las posiciones aún están alejadas" y lo más probable es que las votaciones no se produzcan hasta enero. Ha explicado que su partido "no tiene prisa", y que "no está aquí" para negociar una investidura al viejo estilo de conseguir unas competencias, sino "para resolver el conflicto político" de Cataluña con el Estado, lo que incluye "desactivar la judicialización y la represión".

Vilalta hacía referencia a las diversas decisiones judiciales que se tienen que dar en los próximos días como la eventual inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra; la decisión sobre la euroorden sobre el expresidente Carles Puigdemont, cuya vista está prevista para el 16 de diciembre, y la decisión sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, que el Tribunal de Justicia de la UE pronunciará el 19 de diciembre; además del congreso de los republicanos del 20, 21 y 22 del mismo mes.

En la víspera de la tercera reunión que los republicanos mantendrán con los socialistas, Vilalta ha expresado que la apuesta por la vía del diálogo incluye un rechazo a la vía judicial y ha advertido: "Si el PSOE tiene mucha prisa, lo que tiene que hacer es moverse rápido y hacer los gestos más rápido. Será la manera de acelerar las negociaciones".

PSC: "Si no puede ser antes de enero, será en enero"

Las reacciones no se han hecho esperar. El dirigente del PSC Salvador Illa ha defendido que España necesita un Gobierno "progresista y dialogante" encabezado por Pedro Sánchez "lo antes posible", pero ha precisado que el calendario no será un obstáculo para un acuerdo con ERC: "Si no puede ser antes de enero, será en enero".

"Creemos que tiene que haber un acuerdo lo antes posible, pero no haremos un debate a través de los medios de comunicación. Si no puede ser hasta enero, será en enero. Nosotros pensamos que sería deseable para el conjunto de España y para los intereses de Cataluña que hubiera un Gobierno lo antes posible", ha dicho el secretario de organización del PSC en rueda de prensa.

El equipo negociador socialista, del que Illa forma parte, tiene previsto reunirse este martes con representantes de ERC en Barcelona, si bien aún no están cerrados el lugar y la hora de la cita.

En su comparecencia, el secretario de organización de los socialistas catalanes ha presentado el lema de su XIV congreso: 'Somos. Justicia social, feminismo, ecología'. El cónclave, que arrancará el viernes, se prevé como un mero punto y seguido en la línea actual del partido, que no plantea cambios significativos en sus liderazgos y su estrategia.

El punto más polémico hasta la fecha ha sido la propuesta de "flexibilizar" la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, de tal modo que se puedan ampliar las horas de castellano que se imparten en zonas eminentemente catalanohablantes. Tras ver el revuelo que ha levantado esta cuestión, los socialistas han decidido someter a votación de los asistentes al congreso una "resolución" en la que fijen su postura al respecto.