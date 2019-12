UGT Andalucía no tiene "nada que objetar" a la visita de Álvarez a Junqueras en prisión

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado este miércoles que no tiene "nada que objetar" a la visita que el secretario general del sindicato, José María Álvarez, realizó a Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners y ha defendido la necesidad de que haya Gobierno de la Nación "lo antes posible" porque "lo que han votado los españoles es un gobierno progresista con un giro total a las políticas sociales y públicas".

A preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha participado en las jornadas 'Impactos económicos en Andalucía: La globalización cuestionada' organizadas por UGT-A, Castilla ha asegurado que Álvarez y Junqueras "tienen amistad de tiempo" y que ella no tiene "nada que objetar a la visita" porque el hecho de que el líder de ERC se encuentre en prisión "no significa que no se le pueda ir a ver".

La líder de UGT Andalucía ha defendido que Álvarez acudió a la prisión de Lledoners "de forma privada" aunque ha reconocido que "es muy difícil desvincular a la persona del cargo" que ocupa al frente de UGT, "pero eso no significa que no pueda reivindicar su derecho de ir a ver a una persona", ha insistido.

Más allá de la visita, Castilla ha reivindicado que "debe haber un gobierno lo antes posible" porque considera que "lo que han votado los españoles es un gobierno progresista con un giro total a las políticas sociales y públicas".

"Que se pongan a trabajar ya, es totalmente increíble que estemos en una situación de interinidad hace casi año. Los ciudadanos hemos hecho nuestro labor de ir a votar y es el momento de que se llegue a un acuerdo para que empiece a haber políticas que lleguen a la ciudadanía", ha concluido la dirigente ugetista.