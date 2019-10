Ortega Smith: “A los muertos hay que respetarlos sean de un bando u otro”

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, considera que la exhumación de Franco prevista para este jueves es “una cobardía absoluta y una falta de respeto” y ha señalado que “a los muertos hay que respetarlos sean de un bando u otro”. “Esto –en relación a la exhumación del Valle de los Caídos- lo hace en medio de una campaña electoral y es volver al guerracivilismo y al enfrentamiento. Lo que hay detrás de todo esto no es la exhumación del anterior jefe del Estado. Lo que hay es una revancha, un odio para volver a enfrentar a los españoles, volver a abrir heridas que cerraron nuestros abuelos. No es sólo sacar a Franco del Valle de los Caídos –ha dicho Ortega Smith-, después dirán que hay que sacar la cruz porque representa el cristianismo y después demoler el Valle de los Caídos porque representa un monumento a quienes ganaron la guerra. A algunos les gustaría estar en el 1933 cuando mataban al líder de la oposición porque les molestaba, amañaron los resultados del 31 porque no les dio favorable o dieron un golpe de Estado en 1934 contra la República porque no les gustaba. Es totalitarismo y sectarismo pero la inmensa mayoría de los españoles no lo vamos a permitir”.

El número 2 de VOX hacía estas declaraciones en un acto con afiliados y simpatizantes en el restaurante del Hotel san Ramón de Barbastro procedente de Fraga y anteriormente de Lérida, y de camino a Tarragona para un nuevo acto de pre campaña electoral

La situación de Cataluña ha centrado su discurso. Ortega Smtih ha recalcado que es necesario lanzar un mensaje de “esperanza a tantos españoles”. “Venimos de un acto en Lérida donde tan complicado es hacer política en libertad, con 500 personas fuera tratando de boicotear el acto. Vamos a Tarragona donde también es complicado hacer política en libertad. Pero a la vez es emocionante ver a tantos españoles valiente”, ha asegurado.

Críticas hacia el presidente Sánchez por la “crisis institucional y nacional muy grave” que ha generado. “No tenemos un gobierno que esté a la altura que lo que demanda su responsabilidad. Ha abandonado a los catalanes, a los cuerpos de seguridad del Estado y sorprendentemente tiene acuartelada a la Guardia Civil cuando la Policía Nacional y los Mossos d´Esquadra leales están librando una batalla en las calles por la libertad y la democracia y en defensa del Estado de Derecho”. “Cuando Pedro Sánchez visita Barcelona sí que desplaza a la Guardia Civil pero a nuestros agentes y a las calles no hay que protegerlos”, ha señalado. Ortega Smith ha glosado la “valentía de tantos españoles que vienen a nuestros actos pese a que los insultan y los señales. Son héroes y patriotas”.

Para el número 2 de VOX ante la actual situación que atraviesa Cataluña “donde vemos las mayores miserias de la crueldad y la traición hay que aplicar de manera inmediata el Estado de Derecho en su artículo 116, declarar el estado de excepción, tomar la Generalidad y detener inmediatamente a Quim Torra porque no ha sabido estar al frente de la institución que representa al Estado en Cataluña porque ha decidido estar delante de las turbas que invaden aeropuertos, vías de tren y carreteras”.