Abascal exige la detención y puesta a disposición judicial de Torra

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este martes la detención y puesta a disposición judicial del presidente de Cataluña, Quim Torra, que ha prometido que no va "desfallecer nunca" en el ejercicio del derecho a la autodeterminación tras la sentencia del 'procés'.

Abascal ha recalcado en Twitter que el Estado "no puede seguir paralizado e indefenso", porque "la rebelión que pretende la secesión no ha cesado un solo día". "Y, por eso, Torra no puede permanecer un minuto más sentado en su sillón de un gobierno regional rebelde", ha advertido.

Tras realizar la tradicional ofrenda floral anual en la tumba de Lluis Companys, presidente catalán durante la república que fue fusilado por el franquismo en 1940, Torra ha denunciado que la sentencia del 'procés' tiene "la voluntad de que no lo volvamos a hacer". "Pero lo volveremos a hacer, porque hacer un referéndum no es un delito", ha afirmado el presidente de la Generalitat de Cataluña.