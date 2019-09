Iglesias responde a Sánchez: "Si no duerme bien puede cambiar el colchón de la Moncloa, pero no faltar al respeto"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido este viernes a Pedro Sánchez que cuando "un presidente del Gobierno que está en funciones no duerme bien puede cambiar el colchón de la Moncloa todas las veces que quiera" pero no puede "faltar al respeto" a gente que sufre mucho, entre otras cosas porque no hay gobierno.

Iglesias ha respondido así en una entrevista en Antena 3 al jefe del Ejecutivo en funciones, que dijo que "no dormiría tranquilo" si hubiera cedido a las pretensiones de Unidas Podemos y hubiese aceptado tener como ministros a personas del entorno del secretario general de esa formación.

El líder de la coalición Unidas Podemos ha reprochado a Sánchez que tenga que "acaparar todo el poder para poder dormir bien", y ha dicho que sus palabras de este jueves son "la prueba" de que su oferta de un gobierno de coalición en julio no era de verdad.

"Nunca deseó el PSOE un gobierno de coalición. Aquella oferta no fue sincera", ha dicho Iglesias.

Entre las cosas de las que se arrepiente ha señalado una: haber creído al presidente del Gobierno, a quien acusa de haberle mentido.

"Pedro me mintió, me dijo antes y después de las elecciones generales que haríamos un gobierno de coalición y yo confié en él... Si cometí un error fue confiar en su palabra", ha manifestado.

Y ha incidido: "Yo pensé que él quería un gobierno de coalición y que, su condición de que no estuviera yo, tenía que ver con que él se sentiría más cómodo si nadie le hacía sombra en ese Consejo de Ministros, pero el problema no solamente era yo".

El líder de Podemos ha añadido que "estas elecciones van de quién protege a las familias" y de quién está dispuesto, si viene una recesión económica, a que "los recortes sean por arriba y no por abajo".

Pablo Iglesias ha acusado a Pedro Sánchez de estar "bloqueando" la situación política en España a diferencia de lo que sucede en las autonomías, donde "no hay ningún problema" con los gobiernos de coalición.

Con respecto a Cataluña, el líder de Podemos ha asegurado que su coalición ya dijo "claramente" que respetaría el liderazgo del PSOE en el caso de tener que aplicar nuevamente el artículo 155.

Y le ha retado además a Pedro Sánchez a pedirle al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, a que se salga del gobierno de Ada Colau, si le molesta que la regidora barcelonesa diga que se manifestaría en favor de los "presos políticos" si hubiese una sentencia condenatoria a los responsables del procés.