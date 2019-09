Aprobados 774 millones para paliar los daños de los incendios y la gota fría

El Gobierno ha dado luz verde este viernes a un real decreto por importe de 774 millones de euros con medidas urgentes para paliar los efectos provocados por distintas catástrofes naturales, en especial incendios e inundaciones, que han afectado a numerosas zonas del país desde el pasado mes de abril.

Las medidas aprobadas se destinarán a ayudar a la larga lista de regiones afectadas tanto por los incendios forestales, especialmente el de Gran Canaria, como por las lluvias torrenciales ocurridas desde junio, incluida la gota fría que ha afectado este mes a la zona de Levante y Andalucía Oriental y que ha causado siete víctimas mortales.

Aunque todavía son datos provisionales, el Ejecutivo calcula que el importe de las ayudas rondará los 557,7 millones de euros, cantidad a la que habría que sumar 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y otros 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social.

El Ministerio del Interior gestionará las ayudas dirigidas a paliar los daños personales o materiales sufridos por las familias en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad y por las comunidades de propietarios en los elementos comunes, así como los causados en establecimientos mercantiles, industriales o de servicios. También sufragará gastos de emergencias realizados por las corporaciones locales.

Se estima que estas ayudas sumarán diez millones de euros. Su concesión tiene carácter subsidiario y complementario a las indemnizaciones abonadas por las entidades aseguradoras o el Consorcio de Compensación de Seguros, que ya ha recibido 30.000 partes de daños.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé destinar otros dos millones de euros a la restauración forestal de las zonas afectadas por los incendios y 4,8 millones a actuaciones relacionadas con la financiación de avales.

La mayor parte de la compensación de los daños por las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y ganaderas procederá de las indemnizaciones de los seguros agrarios, pero el decreto contempla conceder ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas que no tuvieran contratada la póliza del seguro cuando hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento de su producción.

Para ello, es necesario que se hubiera contratado el seguro para la campaña anterior y en esta campaña no se hubiera contratado aún, bien porque todavía quedaba plazo para formalizar la póliza o porque no se había abierto el período de suscripción. Además, los titulares de explotaciones agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar daños que no sean asegurables.

En total, las actuaciones y ayudas de este Ministerio superarán los 13 millones de euros.

En cuanto al Ministerio para la Transición Ecológica, se recogen actuaciones por importe de 62,3 millones de euros para restaurar el dominio público marítimo terrestre en el litoral correspondiente, así como el dominio público hidráulico en las zonas afectadas.

Junto a ello se establecerán bonificaciones y exenciones de cuotas de la Seguridad Social, con un impacto presupuestario estimado de 58,4 millones de euros, así como exenciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Como es habitual en este tipo de situaciones catastróficas, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha destacado que, a pesar de la situación política de bloqueo y la repetición de elecciones, el Gobierno ha demostrado con este decreto que "está a la altura" de las necesidades de los ciudadanos.

Celaá ha incidido en que, pese a los "negacionistas" de la emergencia climática, el Gobierno ha advertido de sus consecuencias y de la necesidad de dar un "giro radical" en relación con el clima.

"Su enumeración no deja lugar a dudas: la naturaleza, es verdad, sigue su curso milenario, pero también hemos de reconocer que el ser humano está tomando decisiones equivocadas y algunas faltas de prevención que incrementan sin duda el efecto dañino de los efectos naturales", ha lamentado.

La intención es que las ayudas lleguen "lo antes posible" a los afectados, ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien también ha comparecido en la rueda de prensa junto a la portavoz y al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Marlaska ha destacado que se trata de "medidas excepcionales" para circunstancias también excepcionales" y ha resaltado que nueve de los 17 ministerios del gabinete han aunado esfuerzos para restablecer la normalidad en las zonas afectadas y recuperar en la medida de los posible el bienestar de los ciudadanos.