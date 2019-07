Calvo critica que Podemos no ha querido negociar "Nos han pedido el Gobierno entero"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha criticado que Podemos no ha querido negociar con el PSOE, acusándole de mantener una posición que no es realista y de reclamar para sí "el gobierno entero". "Si alguien lee ese documento se preguntará que haría el PSOE en un gobierno de esa naturaleza. Apenas le quedaría nada", ha señalado sobre las exigencias de Podemos.

"Nos han pedido el Gobierno, literalmente", ha criticado Calvo, en una entrevista en la Cadena SER, recogidas por Europa Press, en la que ha asegurado que el partido de Pablo Iglesias intentó hacer un "doble gobierno", pidiendo competencias que atravesaban "todas las áreas de gobierno".

"Era trufar todo el Consejo de Ministro, salvo Defensa, Interior y Exteriores de sus necesidades para tener un gobierno en paralelo", ha recalcado Calvo.

Por ello, la jefa de las negociaciones por el lado socialista ha llegado a decir que Podemos quiere para sí mismo el gobierno "entero" y aceptar sus exigencias supondría "entregar el programa electoral" socialista. Así se ha cuestionado qué haría el PSOE en un gobierno de esa naturaleza, ya que "apenas le quedaría nada".

Calvo ha insistido en que las peticiones del partido 'morado' suponen tomar el control de "todos los ingresos, la mitad del gasto" y políticas "molares" para un proyecto de izquierdas. Según el documento que se dio a conocer este miércoles, Podemos reclamaba una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales que coordinase las áreas asignadas a Unidas Podemos que se articularían institucionalmente en cinco ministerios.

Ante este documento de Podemos, la vicepresidenta ha censurado que fue "de partida y de salida" para la formación de Iglesias, ya que, a su juicio, "no se han movido en ningún momento". Sobre si se trataba de exigencias o de una posición de inicio, Calvo ha recalcado que su homólogo en las negociaciones, Pablo Echenique, le dijo que era "su posición" y que Iglesias defendió que sin esos ministerios "nucleares" no habría un Ejecutivo de coalición.

Ha afeado a Podemos que no tuviera un principio "de realidad". "Ha pretendido negociar en una posición que no se corresponden a las urnas", ha indicado, asegurando que el PSOE ha hecho el "gran esfuerzo" en las negociaciones y ha tomado siempre la iniciativa, mientras Podemos "parecía que no estaba". A su juicio, Podemos "no ha querido negociar" y se ha mantenido en su idea inicial de entrar en el Gobierno sin atender a la realidad electoral.

Para poner de manifiesto que la posición de Podemos ha sido inflexible, Calvo ha asegurado que la formación 'morada' ha priorizado la presencia de la portavoz de Podemos, Irene Montero, y eso llegó a provocar un retraso en el inicio de las negociaciones. "Echenique dijo que sin la garantía de que Montero ni se sentaban", ha subrayado.

A su llegada a la reunión de la Ejecutiva socialista, Calvo se ha declarado "muy decepcionada" y ha asegurado que los responsables de Unidas Podemos "no han querido negociar, han estado en una posición absolutamente imposible, fuera de la realidad y no se han movido de ella".

Por eso, ahora les ha pedido que "abran la investidura del único presidente del Gobierno posible" siendo "consecuentes con el electorado", que pide que un presidente socialista hoy se dirija a formar gobierno".