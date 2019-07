Detenido por comerse 400 euros en marisco y no poder pagarlos

Un hombre fue detenido en Formentera el pasado miércoles cuando tras pedir varios platos de marisco en un restaurante en la playa de Illetas, pretendía irse sin pagar.

Según adelanta 'El Mundo', el autor del delito, un italiano, acudió a Es Molí de Sal y eligió una mesa lo más cerca posible del mar, con vistas a la isla de Ibiza. Se puso a pedir platos del menú durante varias horas, que luego fue ingiriendo uno tras otro como jamás se recuerda en la playa de Illetas.

De acuerdo con la factura, que superó los 400 euros, había dos bandejas de ostras de entrante, dos platos de pasta con bogavante de primero, y dos bandejas de fritura de mariscos de segundo, además de varias botellas de vino, y copa. Cuando acabó de comer no pidió la cuenta, por lo que el propio restaurante se la ofreció. La sorpresa llegó cuando dijo que no tenía dinero y no podía pagarla. "Pensó que le íbamos a dejar marchar para evitar un escándalo, pero se equivocó de sitio", asegura Juan Yern, juez de Paz de Formentera desde hace más de tres lustros, y propietario del restaurante, un antiguo molino de la salinera de la isla, reconvertido en uno de los restaurantes más exclusivos del Mediterráneo. Hasta allí se desplazó la Guardia Civil.

De acuerdo con el nuevo Código Penal, se considera delito leve de estafa cuando la cuantía no supera los 400 euros, y está penado con una multa de uno a tres meses, a razón de una cuota de seis euros diaria. Pero "el tipo se pasó con las ostras, calculó mal, si hubiera pedido una bandeja menos se habría quedado en delito leve", explica Yern. El jueves pasó a disposición judicial, donde quedó acreditada su insolvencia, y quedó en libertad con cargos. Además se están investigando sus antecedentes, ya que la reincidencia en al menos otras tres ocasiones, y según fuentes judiciales todo pinta que sí, lo convertiría en un delito de estafa agravado, con lo que la pena de prisión podría alcanzar los seis años.