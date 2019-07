HBO, premiada como "amiga de España" por la grabación de 'Juego de Tronos'

El empresario y filántropo Stephen Ross, el senador demócrata Tim Kaine y la firma HBO fueron premiados este jueves en Nueva York como "amigos de España" por la Cámara de Comercio España-EE.UU. y el foro de Marcas Renombradas de España, por su contribución a la imagen positiva del país en el exterior.

La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, presentó estas distinciones en una gala en el exclusivo Metropolitan Club de Manhattan, que contó con el embajador de España en EE.UU., Santiago Cabanas, y el cónsul de España en Nueva York, Rafael Conde De Saro, entre otros.

Lozano destacó la historia compartida entre ambos países y su relación de liderazgo actual, así como el "interés y apoyo a lo largo de los años" que han mostrado los tres premiados por "contribuir a la imagen y reputación" de España en Estados Unidos.

Stephen Ross, que fundó y preside la compañía inmobiliaria Related, con unos 50.000 millones de dólares en activos, y posee el equipo de fútbol americano Miami Dolphins, fue distinguido por su asociación con el recientemente abierto restaurante Mercado Little Spain, proyecto del chef José Andrés y los hermanos Adrià.

"Cuando José me propuso aceptar el premio, prensé que me pedía una reducción del alquiler para Little Spain", bromeó el empresario, dueño de los locales del lujoso complejo Hudson Yards situado al oeste de la Gran Manzana, donde se aloja el que consideró "el restaurante más popular" del área, de comida española.

Asimismo, se le reconoció por llevar el fútbol a Estados Unidos a través de su firma Related Sports y por su asociación con LaLiga Norteamérica, que según opinó ha "llevado a los dos mejores equipos del mundo, Real Madrid y FC Barcelona", a jugar en el país, en el clásico celebrado en Miami, que fue un éxito de ventas.

El senador demócrata por el estado de Virginia Tim Kaine, por su parte, fue distinguido por "potenciar la relación entre España y EE.UU." a través de su puesto de presidente honorario en el Consejo bilateral entre ambos países, según describió la secretaria de Estado.

En un afectuoso discurso mayoritariamente en español, Kaine expresó su amor por la cultura hispana y subrayó la importancia de la comunidad latina en su estado y en EE.UU., llamando la atención sobre la "trágica situación" de los niños inmigrantes en la frontera y los recientes comentarios tachados de racistas del presidente Donald Trump.

"Espero que en este momento político se recuerden las raíces hispanas del país, que no son nuevas", afirmó, haciendo referencia a la fundación de la ciudad de San Agustín (Florida) en 1565, que supuso "los primeros días de la nación". "Quiero ser un compañero verdadero de España", concluyó.

Por su parte, recogió el premio para la plataforma televisiva HBO su director de producción de la Costa Oeste, David Coupland, quien subrayó el papel de España y sus instituciones estatales y locales, así como la infraestructura y el talento, en la grabación de la serie 'Juego de Tronos'.

"Las experiencias han sido del mayor calibre cada vez que hemos ido, y la accesibilidad y bienvenida de España han sido clave para nuestro éxito", sostuvo.

No fueron los únicos "amigos de España" aplaudidos, ya que las compañías Cosentino, Matarromera e Iberia y la Diputación de Valladolid galardonaron a otros profesionales e instituciones por su apoyo en la expansión comercial de sus marcas en Estados Unidos, entre ellos el prestigioso cardiólogo Valentín Fuster.

La gala duró cuatro horas, con música en directo del grupo vallisoletano Siloé y con un menú compuesto de "filet mignon" regado con vinos de Matarromera y Carlos Moro Oinoz, entre una fuerte presencia de figuras empresariales españolas.

En ese sentido, asistieron también el exembajador Alan Solomont, presidente de la Cámara de Comercio España-EE.UU., e Ignacio Osborne, presidente del foro de Marcas Renombradas de España, que celebraban las fundaciones de esas instituciones hace 60 y 20 años, respectivamente.

Asimismo, participaron en el evento otros representantes como José Luis Bonet, presidente de Freixenet y la Cámara de Comercio de España; José Antono Gil, director de la Oficina de Patentes; o Cristina Gallach, alta comisionada de la Agenda 2030 en de la ONU en España.