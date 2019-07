Más de 300 euros por una pequeña cápsula futurista en el festival BBK Live de Bilbao

Sumergidos ya en pleno julio y, por lo tanto, en medio de la época del año más festivalera, son muchos los eventos que ya han sido disfrutados y otros tantos los que están por llegar. Con un suculento número de actuaciones para todos los gustos, los festivales vuelven a llegar con fuerza y se convierten en el principal entretenimiento de jóvenes y no tan jóvenes durante el verano. Algunos, los más afortunados, compiten para ver quién colecciona más pulseras a la vuelta a la rutina, otros, se decantan por un festival y lo apuestan todo a sus artistas. Precisamente, este fin de semana se celebran tres de ellos: el Mad Cool en Madrid, el BBK Live en Bilbao y el Doctor Music en Barcelona. Los tres comparten, entre otros, a la cantante Rosalía, que ayer actuó ya en el Ifema madrileño.

Pero no solo en los cantantes se fijan quienes optan por este tipo de ocio a la hora de elegir festival. Hay quienes también le dan una especial importancia a eso del alojamiento. Quizás para los más exigentes el festival vasco, que se celebra en el recinto de Kobetamendi, ha incorporado una particular novedad, muy diferente a las habituales tiendas de campaña. Se trata de una diminuta cápsula con aspecto futurista pero que cuenta con todas las comodidades y que se encuentra en la zona más 'chic' del recinto, 'The Glamping'.

Las cuatro noches que dura el evento se ofrecen a un precio de 300 euros para una persona o de 550 en el caso de que sean dos. Cada cápsula cuenta con sistema de aire acondicionado ajustable, aislamiento acústico y térmico, juego completo de cama, cargador con USB, caja fuerte, espejo de lujo impermeable o lámpara de lectura, entre otras comodidades. Además, sus ocupantes también tendrán acceso a un desayuno buffet.