Miles de personas se manifiestan en la capital en defensa de Madrid Central

Miles de personas -10.000, según la Delegación del Gobierno; 60.000, según los convocantes- se han manifestado este sábado en la capital para reivindicar el mantenimiento de Madrid Central, la zona restringida a los vehículos más contaminantes.

NOTICIAS RELACIONADAS Vecinos, famosos y políticos se manifiestan este sábado por Madrid Central

Los manifestantes, convocados por la Plataforma en Defensa de Madrid Central, han reclamado que se mantenga esta medida puesta en marcha por el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena, al considerar que es una "cuestión de salud", alejada y desvinculada de los "colores políticos".

La manifestación ha recorrido el centro de Madrid, desde la Plaza de Callao hasta el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento cogobernado por PP y Ciudadanos. Los asistentes han desafiado a las altas temperaturas -más de 35 grados- bajo una pancarta de color amarillo con el lema 'En defensa de Madrid Central'.

NOTICIAS RELACIONADAS Padres y alumnos de colegios se concentran con mascarillas para exigir la continuidad de Madrid Central

El portavoz de la plataforma, Paco Segura, de Ecologistas en Acción, ha remarcado que el objetivo era demostrar al nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "sin coches se vive y respira mucho mejor". María del Carmen Morillas, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, ha defendido Madrid Central por "la salud e integridad de los niños", ya que, ha dicho, hace que los caminos escolares sean "más seguros".

Mariano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Publica de Madrid, ha explicado que la contaminación del aire "es responsable" de 5.000 muertes anuales, 3.000 ingresos pediátricos y 3.900 consultas infantiles.

Al concluir la protesta, en la que también han participado representantes políticos del PSOE y Mas Madrid, se ha leído un manifiesto donde se destaca que Madrid Central es una "cuestión de salud" por "problemas extremadamente graves" que deben estar "desvinculados de los colores políticos".

Afirman que estas normativa es una "medida elogiada internacionalmente" para apostar por un nuevo "concepto de ciudad por la movilidad sostenible". "No podemos aceptar más moratorias, no sobreviviremos si no cambiamos".

Tras la lectura del manifiesto, los asistentes han dado por finalizada la marcha, que han concluido al grito de "Manuela vuelve, te necesitamos".