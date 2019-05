Smith defiende la libertad de pensamiento para estudiar "sin complejos" a personajes históricos como Primo de Rivera

El secretario general y diputado de Vox, Javier Ortega Smith, ha defendido este jueves, ante la polémica generada por un artículo que escribió sobre José Antonio Primo de Rivera, que una cosa es la libertad de pensamiento, que está "en poder estudiar sin complejos" a "cualquier personaje histórico", y "otra muy distinta aquellos que han convertido sus ideas políticas o religiosas en una forma de imposición totalitaria, como la imposición totalitaria de los islamistas".

Ortega Smith, en declaraciones a los medios antes de asistir a la constitución de la X Legislatura de Les Corts, ha cuestionado "el interés que puede tener para los ciudadanos algo que ha comentado hace 30 años", en referencia a un artículo que firmó titulado 'No olvidar' por el 50 aniversario de la muerte de Primo de Rivera.

Al respecto, ha señalado que es "una persona libre" que ha sabido "conjugar" su "libertad en estudiar muchos personajes de la historia, como José Antonio Primo de Rivera o Ramiro de Maeztu y de la cultura como Federico García Lorca, que era íntimo amigo de José Antonio o tantos personajes que a lo largo de la historia han marcado una época determinada".

"Los he estudiado sin ningún complejo, de todos los aspectos y de todos los espectros de la política y no tengo ningún problema en reconocerlo porque la libertad de pensamiento y la libertad política están en poder estudiar", ha señalado.

No obstante, ha recalcado: "Nosotros no tenemos ningún problema" y ha insistido en que luchan "contra los totalitarismos, sean marxistas de la extrema izquierda, sean neonazis o fascistas, sean de la ideología que sean". En ese sentido, ha aclarado: "Cuando hablo de totalitarismos no me refiero solo a los políticos sino que también lo son los religiosos, aunque algunos me quieran poner querellas, como la imposición totalitaria de los islamistas".

"En eso nos tendrán siempre en frente y yo, como secretario general y como diputado nacional, lucharé siempre contra los totalitarismos sean de derechas sean de izquierdas, sean políticos o religiosos", ha subrayado.

No obstante, ha insistido en que estudiar la historia y a cualquier personaje "no es ser totalitario" porque "cada uno es libre de dar la opinión que quiera sobre cualquier partido" y "si se tiene que hacer un juicio de valor sobre la historia primero debe conocerla".

"La libertad de opinar sobre cualquier personaje de nuestra historia la vamos a reivindicar para cualquier español", ha recalcado Ortega Smith. Por ello, ha argumentado que son "el único" partido que están a favor de "derogar la mal llamada Ley de la Memoria Histórica, que es de la desmemoria y del pensamiento único porque dicen de quién solo se puede hablar y qué hay que opinar".

Detención de Josu Ternera

Por otro lado, ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la detención del "criminal y del asesino" Josu Ternera, ex jefe político de ETA, que "tanto daño" ha hecho.

Al respecto, ha confiado en que esta detención "no sea el preludio de lo que nos tememos y que desde el Gobierno se siga con excarcelamientos, acercamiento de presos y con indultos". Por contra, ha confiado en que "este criminal pague por todos los delitos y no salga nunca de prisión".