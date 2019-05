Más Madrid pide a los vecinos que cedan sus balcones para poner carteles

Más Madrid ha iniciado una campaña para que los madrileños cedan sus balcones para poner carteles de las candidaturas de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, porque al ser considerados un partido nuevo tendrán menos banderolas que otras formaciones si la Junta Electoral mantiene el criterio usado hasta ahora.

Más Madrid está pidiendo en redes sociales ventanas y balcones y enviarán a quienes se registren en un formulario carteles y pancartas. En este formulario quien quiera ayudar debe poner cuántas banderolas quiere y una dirección de envío y la candidatura tiene además instrucciones para hacer esta propaganda en casa.

El candidato de Más Madrid a la Comunidad de Madrid ha defendido que si la Junta Electoral no les deja a él ni a Manuela Carmena acudir a los debates en la radio televisión pública ni poner carteles en las calles los madrileños harán la campaña "balcón a balcón" y "calle a calle".

"La Junta Electoral no me deja pero tenemos la fuerza de la gente", ha escrito Errejón en Twitter después de que, en un acuerdo adoptado el pasado 1 de mayo, la Junta Electoral Provincial resolviese que Más Madrid es un partido de nueva creación y que Manuela Carmena, no es heredera de los tiempos de Ahora Madrid, el grupo con el que actualmente ostenta el cargo de alcaldesa.

Considerar a Más Madrid como partido de nueva creación supone una menor cobertura informativa en medios públicos, la exclusión de ambos candidatos, Errejón y Carmena, del debate de Telemadrid y un menor reparto de los tiempos de propaganda electoral en estos medios.

Además, la Junta Provincial tiene que tratar resoluciones de las Juntas de Zona respecto al reparto de banderolas y carteles electorales, que si se sigue el mismo criterio adoptado hasta ahora también será menor.

Más Madrid ha asegurado este viernes que recurrirán todas las decisiones de la Junta Electoral que "hurten" espacios a Carmena y Errejón.

El último acuerdo conocido de este organismo impedirá que Televisión Española emita este mismo viernes un documental sobre la gestión medioambiental de Madrid, "Madrid más natural", por incluir declaraciones de la alcaldesa y de la responsable de medioambiente, Inés Sabanés, hablando de sus logros al frente de la capital.