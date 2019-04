Las anécdotas de la jornada electoral en España: Loquillo preside una mesa y el líder de 'Tabarnia' con cinturón de España

La jornada electoral deja una serie de imágenes comunes que se repiten en todos los comicios, sin embargo, en cada edición se producen una serie de anécdotas que animan el día a los miembros de las mesas o a quienes van a ejercer su derecho a voto. Este domingo se han producido numerosos episodios curiosos por los colegios electorales de toda España.

Famosos en las mesas

La suerte ha querido que el cantante Loquillo sea presidente de una mesa electoral. El músico se lo ha tomado con humor y ha publicado en su cuenta de Twitter: "El azar y yo. Hoy presidente de mesa. ¡Buena jornada electoral a todos!". Seguro que es una mesa con mucho ritmo.

El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.

¡Buena jornada electoral a todos! pic.twitter.com/AXLges2YGa — Loquillo (Oficial) (@LOQUILLOoficial) 28 de abril de 2019

Tampoco se ha librado de la mesa electoral el actor y director de cine Paco León. "Me han llamado para formar parte de una mesa electoral. El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída", ha escrito en Twitter. ¿Se habrá encontrado con algún parroquiano del bar Reinols?

Me han llamado para formar parte de una mesa electoral 🤦🏻‍♂️ El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída. #sevaaliar pic.twitter.com/1kIuuhXLhh — paco leon (@pacoleonbarrios) 27 de abril de 2019

El "presidente" de 'Tabarnia' con cinturón de España

En clave irónica, Albert Boadella, dramaturgo y "presidente" de 'Tabarnia', ha acudido a las urnas con un "cinturón de honor", tal y como el mismo lo ha definido en su cuenta de Twitter. Pese a su cargo presidencial 'tabarnés', ha lucido un cinturón con la bandera de España.

Tiempo récord

Lejos de los focos y las cámaras de los famosos, la pequeña localidad riojana de Villarroya (a 63 kilómetros de Logroño) ha vuelto a batir el récord: ha sido el primer municipio en clausurar sus urnas. Los seis vecinos con derecho a voto tan solo han necesitado 40 segundos para ejercerlo. Tres de ellos han formado la mesa electoral como titulares y los otros tres han sido suplentes. A las 9.05 la mesa se ha cerrado.

Los vecinos de Villarroya han tardado más tiempo en sacarse fotos que en votar. EFE/Abel Alonso

Un presidente de mesa que no habla español

En Pamplona, se han encontrado con un presidente de mesa que no sabía hablar español. Se desconoce si ha sido sustituido o si se ha decantado por el lenguaje universal de gestos. En la misma localidad navarra, otra mesa se ha tenido que constituir con todo suplentes, ya que los oficiales no han llegado a la hora. Ni el día de las elecciones han sido puntuales...

También en Navarra, en el municipio de Zizur Mayor, un colegio electoral ha tenido que ser desalojado a las 11.40 por la mala combustión de la caldera de la calefacción. Esto ha provocado que se detectaran elevados niveles de dióxido de carbono. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Navarra que han realizado mediciones. La actividad se ha reanudado a las 12.15 y la Junta Electoral Provincial ha determinado la prolongación de horario de votación hasta las 20.35.

Borracho, dos papeletas por urna y en la mesa equivocada

En Valencia, un hombre en estado de embriaguez ha introducido dos papeletas en cada una de las tres urnas (en Valencia también se celebran este domingo comicios autonómicos) en una mesa electoral que no le correspondía. El hombre, que ha acudido a votar al centro escolar Nuestra Señora del Carmen, ha sido identificado y se han abierto contra él diligencias que han sido trasladadas al juzgado de guardia en Valencia. Le ha salido cara la juerga...

Vestimentas curiosas

En el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig, algunos votantes han acudido con una indumentaria muy particular: vestidos de Moros y Cristianos. Estas fiestas patronales han coincidido con la jornada electoral y, por supuesto, sus vecinos no han querido faltar a la cita. El capitán moro, Javier Ros, y su mujer, la capitana, se han dejado ver con sus mejores galas.

El capitán moro y la capitana han votado de esta guisa en San Vicente del Raspeig (Alicante). EFE

Al sur, en Cádiz, también se han divisado vestimentas atípicas en unas elecciones: trajes de comunión. El colegio San Francisco de Asís ha compaginado su cometido como sede electoral con las primeras comuniones de 24 niños del centro. Unas vallas separaban la entrada: a un lado, "comuniones", y al otro, "votaciones". ¿Se habrá colado algún despistado en el lado erróneo?

Un apoderado de Vox entorpece la labor de los medios

En el colegio electoral de Pozuelo de Alarcón, donde ha votado el candidato del PSOE Pedro Sánchez, un apoderado de Vox ha intentado entorpecer la labor de los medios de comunicación que esperaban para captar la llegada del presidente del Gobierno. El apoderado se puso delante de algunos cámaras y ante su negativa a retirarse, ha sido necesaria la intervención del presidente de mesa, que le ha instado a sentarse en un lateral para no interferir en el trabajo de los periodistas y cámaras.

Momento surrealista en la votación de @sanchezcastejon: un apoderado de @vox_es dificultando el trabajo a los medios de comunicación. Ha tenido que intervenir el presidente de la mesa y le ha obligado a apartarse unos metros para que pudiesemos grabar. @A3Noticias pic.twitter.com/GtyMKvzGxY — Jara Laliena (@jaralaliena) 28 de abril de 2019

...y otro apoderado de Vox acosa a las de Cs

Dos apoderadas de Ciudadanos en Badajoz han denunciado ante la Junta Electoral de Zona a un apoderado de Vox por acoso, al haber proferido contra ellas frases machistas y despectivas. Según ha informado Cs en una nota, las apoderadas, de 21 y 22 años, han explicado que en un primer momento el apoderado de Vox nos les dirigió la palabra, pero cuando una de ellas se quitó la camiseta porque tenía calor, empezó a dirigirse a ella con frases como "así vienes de fresquita" o "como sigas así te vas a convertir en una feminazi", utilizando un tono despectivo.

Posteriormente, han comentado, salieron a la puerta del colegio y la otra apoderada se quitó también la sudadera, "momento en que los comentarios subieron de tono" y empezó a decirle frases como "menudo bombón, mira lo que estás escondiendo ahí debajo, así me vienes provocando" o "ya que estáis a ver si me traéis una cervecita".

Saludos selectivos

La presidenta de la mesa electoral del colegio Ausiàs Marc de Barcelona le ha negado el saludo a la candidata de Cs Inés Arrimadas. La política ha insistido, tendiéndole la mano, pero no ha habido reciprocidad.

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, vota en el barrio de Les Corts. Una de las componentes de la mesa electoral le ha negado el saludo. #elecciones #28A pic.twitter.com/Z8zDlVETh5 — EFE Noticias (@EFEnoticias) 28 de abril de 2019

Intentan impedir la entrada de Cayetana Álvarez de Toledo

La candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentado que "han intentado impedir" que entrara en uno de los colegios electorales que ha visitado por la mañana en su circunscripción. Lo ha explicado en Twitter y ha colgado un vídeo.

Han intentado impedir nuestra entrada en un colegio electoral de Montcada i Reixac. Y a la salida ha ocurrido esto: pic.twitter.com/lddEka509t — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 28 de abril de 2019

En el vídeo, uno de los dos interlocutores le pregunta a la salida "¿A que no te han pegado con porras por ir a votar?" y le dice que no es bienvenida; la otra interlocutora lamenta que rige una Constitución que no ha votado, mientras que Álvarez les replica que el 1-O fue ilegal.

Un vocal detenido por violencia de género

El vocal de una mesa de un colegio electoral de la localidad de Alcanar (Tarragona) ha sido detenido al estar requerido por un juzgado por un presunto delito de violencia de género. Según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra, la detención del hombre se ha efectuado cuando, al ser identificado para componer la mesa electoral, han visto que tenía un requerimiento judicial pendiente. Inmediatamente, el hombre ha quedado detenido y ha sido sustituido por uno de los suplentes de la mesa.

Silicona en las cerraduras

Cinco colegios electorales de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) han aparecido esta mañana con las cerraduras llenas de silicona, aunque, tras advertir la incidencia, han podido entrar a las siete de la mañana para tener todo preparado y abrir con normalidad a los electores a las nueve.