Desde falta de bolígrafos hasta miembros de mesa electoral que acuden a desempeñar su labor acompañados de pequeños de dos años. Las primeras horas de la jornada electoral en la Comunidad ya han deparado algunas anécdotas:

1. Falta de bolígrafos para todos

Los colegios electorales del barrio de La Jota y algunos de Zalfonada (Actur) o de Las Delicias, en la capital aragonesa, se encontraban carentes de bolígrafos esta mañana, según ha comentado uno de los apoderados de un instituto de La Jota a HERALDO. Ha explicado que solo tienen dos o tres por centro, cuando se necesitarían 7 u 8, lo que está "indignando" a los votantes y "no está facilitando que ejerzan su derecho a voto porque mucha gente no lleva bolígrafos encima o no llevan las papeletas preparadas desde casa". Según esta misma fuente, "gastarse cinco euros en una caja de bolígrafos no supone una gran pérdida", ha reconocido aludiendo a la Delegación del Gobierno en Zaragoza.

2. Seis veces como miembro de mesa electoral dan para mucho

A Fernando García Larrea le ha tocado ser miembro de mesa electoral hasta en seis ocasiones, cinco como vocal y una como presidente, en Calatayud. En todas ellas recuerda que ha habido una "absoluta normalidad", aunque también se ha encontrado con algún recuerdo divertido. "Una vez un señor mayor quería votar con el carné del centro de día, le recordamos que solo era válido el DNI o el pasaporte y se marchó indignado porque no le dejamos", ha recordado entre risas esta mañana. Nos cuenta esta anécdota el corresponsal de Heraldo Jorge Zorraquín desde Calatayud.

Fernando García Larrea hoy en la mesa electoral Macipe

3. Ser miembro de mesa... y acudir con tu hijo de 2 años

Ser designado para formar parte de mesa electoral es algo de lo que, a no ser que se cumplan algunas condiciones determinadas, no es fácil librarse. Ni siquiera no tener con quien dejar a tu hijo de dos años es una excusa válida. Eso es lo que le ha ocurrido a un miembro de mesa aragonés que esta mañana ha acudido con su niño a un colegio electoral de la Comunidad, según ha comentado a modo de anécdota la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez. Como resulta obvio, el individuo ha sido sustituido de inmediato.

4. Indisposiciones y un despiste

Otras de las anécdotas mencionadas por Sánchez, han sido la de una persona que ha acudido a la mesa electoral y ha tenido que ser atendida por un médico al encontrarse mal, siendo sustituida por el suplente de inmediato y de un despistado que ha acudido a un supuesto colegio electoral para formar parte de la mesa, pero al llegar se ha encontrado que en ese lugar no había tal cosa. Preocupado, ha llamado a la Junta Electoral y le han informado del lugar correcto al que tenía que acudir.

La mesa más rápida... y la más lenta

A las 8.01 se constituía en San Blas (Teruel) la mesa electoral más rápida de la jornada, seguida de la de Boquiñeni, Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y Binéfar (Huesca). Casi a las 10.00 lo hacía la última, la del municipio de Letux en Zaragoza, donde los vecinos han podido votar con normalidad y el retraso se ha debido a una falta de comunicación.

